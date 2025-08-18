»ûºê¹ÀÊ¿¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Ç¤ÎGµ½éÍ¥¾¡¤Ç¸«¤¨¤¿¸Ç¤¤å«¡¡£²Ãå¡¦¸ÅÀÍ¥ºî¤Î¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤É¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î¿¿°Õ¤È¶¥ÎØ¤Î¿¼Ê¥¤È¤Ï
¡Ú¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬È¡´Û¤Ç¶¥±é¡Û
Gµ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¡¡photo by Takahashi Manabu
¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£¸·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤ÇGµ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¡ÊÊ¡°æ¡¦117´ü¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¡¦¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡¦100´ü¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÀ¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢"Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¶áµ¦Àª¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»ûºê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ê¤É¤ÇÏ¢·¸¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ê¤¦¶¥ÎØ¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÉ½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î·è¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Gµ³«ºÅ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¾å°Ì¤ÎSµé¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÆÀÉ¼¿ô¾å°Ì50Ì¾¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢ºÇ¾å°Ì¤ÎSµéSÈÉ¡Ê£¹Áª¼ê¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ê¤É¡¢ÁíÀª135Ì¾¡£º£¤Î¶¥ÎØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¶¥ÎØÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£¶Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¸á¸å£³»þ15Ê¬¤«¤éÂè£±¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½ª11¥ì¡¼¥¹¤ÎÈ¯Áö¤ÏÌë£¸»þ30Ê¬¡£ºÇ½ªÆü¤Î·è¾¡»þ¤Ï¡¢¿¿²Æ¤Î»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯ËË¤òÉï¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÎÃ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú»ûºê¤Ë½éV¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡Û
¡¡·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿£¹Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ûºê¡¢¸ÅÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×£´Áª¼ê¤¬¶áµ¦Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤ÏKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¸½¶¥ÎØ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ª¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤¹¤Ç¤Ë£Çµ¤ò£²ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÆî½¤Æó¡ÊÂçºå¡¦88´ü¡Ë¤Ï43ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡»ûºê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÆËÜ¤ä¸ÅÀ¤é¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶¥ÎØ¤ÏÉ÷¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤ëÀèÆ¬Áª¼ê¤ÎÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò»ûºê¤¬Çã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ËÏÆËÜ¤ä¸ÅÀ¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²·î¤ÎGµ¡ÖÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¤Ç¤ÏÏÆËÜ¤ÎÁ°¤òÁö¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢£¶·î¤ÎGµ¡Ö¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¶¥ÎØ¡×¤Ç¤âÏÆËÜ¡¢¸ÅÀ¤ÎÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£³«ºÅ¤Î½à·è¾¡¤Ç¤â¸ÅÀ¤ÎÁ°¤òÁö¤ê¡¢¤È¤â¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡Ä¾¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¡Öº£²ó¤Ï¥Ï¥³¤ò²ó¤ì¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÏÆËÜ¤¬ÀèÆ¬¤òÁö¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë»ûºê¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¤µ¤é¤Ë¶áµ¦Àª¤¬£´¼ÖÏ¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»ûºê¤¬ºÇ¤âÍ¥¾¡¤Ë¶á¤¤¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ûºê¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÄÉÁö¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¾¡Éé¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡¡
¡Ú¸«»ö¤ÊÏ¢·¸¤Ç¶áµ¦Àª¤¬¾å°ÌÆÈÀê¡Û
£¶ÅÙÌÜ¤ÎGµ·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿»ûºê¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡¶áµ¦Àª¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê²¬»³¡¦121´ü¡Ë¤È´äÄÅÍµ²ð¡Ê²¬»³¡¦87´ü¡Ë¤Î²¬»³¥³¥ó¥Ó¤È¡¢µÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤Èº´Æ£ÎéÊ¸¡Ê°ñ¾ë¡¦115´ü¡Ë¤Î´ØÅìÀª¤ÎÆ°¤¡£¤È¤¯¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÂÀÅÄ¤È¡¢£µ·î¤Î£Çµ¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡×¤òÀ©¤·¤¿µÈÅÄ¤ÏÍ×Ãí°ÕÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á²¿¤È¤·¤Æ¤âÀè¼ê¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¹æË¤¤È¤È¤â¤Ë¸ÅÀ¤¬Æ°¤¯¡£¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö±¦¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¥°¥é¥°¥é¡×¤Î¾õÂÖ¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤³¤ËÂ¾¤Î¶áµ¦Àª¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÏÆËÜ¡¢»ûºê¡¢¸ÅÀ¡¢Æî¤Î½ç¤ÇÁ°ÃÄ¤òÀêµò¡£»ûºê¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤Ê¤ê¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡ËÁ°¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍýÁÛÅª¤ÊÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£²¼þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤ëÏÆËÜ¤¬°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÆ°¤¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÏÆËÜ¤µ¤ó¤¬¤Õ¤«¤·¤¿¡Ê¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤¿¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êµÓÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ÅÀ¡£»ûºê¤â¡ÖÂÎ´¶¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÌ¶ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÏÆËÜ¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸åÎØ¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×¤È¥Ô¥¿¥ê¤ÈÄÉÁö¡£¸å¤í¤«¤éÇ÷¤ëÂÀÅÄ¡¢µÈÅÄ¤é¤ò¸ÅÀ¡¢Æî¤¬¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸ÊÂ¤Ó¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¹¥È£±¼þ¤ËÆþ¤ë¡£
ÏÆËÜ¡Ê»ç¡¦£¹ÈÖ¼Ö¡Ë¡¢»ûºê¡ÊÜô¡¦£·ÈÖ¼Ö¡Ë¡¢¸ÅÀ¡ÊÇò¡¦£±ÈÖ¼Ö¡Ë¡¢Æî¡ÊÀÄ¡¦£´ÈÖ¼Ö¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤ÇºÇ½ª¼þ²ó¤Ø¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡ºÇ½ª¼þ²ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÎÏ¿Ô¤¤ë¤è¤¦¤ËÏÆËÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¸åÂ³¤Î»ûºê¡¢¸ÅÀ¡¢Æî¡¢¤½¤·¤ÆÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¤È¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ûºê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÍî¤Á¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ëÀþ¤òÄÌ²á¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¼ê¤òÆóÅÙÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¶áµ¦Àª¤Ï°ìÅÙ¤âÀèÆ¬¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£²Ãå¤Ë¸ÅÀ¡¢£³Ãå¤ËÆî¤È³ÎÄêÈÄ¤Ë£³Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¸«»ö¤ÊÏ¢·¸¤Ç¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡Ú¶¥ÎØ¤Î¿¼Ê¥¡Û
ÏÆËÜ¡Ê±¦¡Ë¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë»ûºê¡Êº¸¡Ë¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡¶áµ¦Àª¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê£¹Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÆËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¸ÅÀ¤¬¡ËÁ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂÀÅÄ¡Ë³¤Ìé¤ÎÆ°¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÅÀ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±°Ì¤Ç¤ÎÁª½Ð¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯½Ð¾ì¤ò·èÃÇ¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¤³¤Î¹¥·ë²Ì¤Ë¤ÏÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ê¶áµ¦Àª¤Î¡Ë¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ûºê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ìÈÖ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬»ûºê¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¸¶ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡Ê¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¡Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¶¡¹¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢»ûºê¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¸ÅÀ¡Ê±¦Ã¼¡Ë¡¢ÏÆËÜ¤é¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë»ûºê¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡½éÂ×´§¤È¤Ê¤Ã¤¿»ûºê¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶áµ¦¤ÎÀèÆ¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤È¤¯¤ËÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÏÆËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏÆËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò²¿ÅÙ¤â³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÏÆËÜ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤òÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊµÓÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤Ø¤ÎÂº·É¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤À¤¬¡¢½ã¿è¤Ë¥¿¥¤¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ç°Ì¤òÁè¤¦Î¦¾å¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤äÃæÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¡¢¶¥±Ë¤È¤Ï¼ñ¤¬°ã¤¦¡£Éé¤±¤¿¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤É¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¶¥ÎØ¤ÏÄ¹Ç¯Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï¶¥ÎØ³¦¤ò¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Æ±»Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸Ä¿Í¶¥µ»¤È¤¤¤¦¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÂçÁ°Äó¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ê¤É¤Î´Ø·¸À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò½Å¤Í¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿å«¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ï¢·¸¤·¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·è¾¡¤Ï¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¿¼¤ß¤ÈÌÌÇò¤ß¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£