¡Ö¤â¤¦Íò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¾¾ËÜ½á¡Ê41¡Ë¤¬¹ç¥³¥ó¤Ç¡ÖÏ·¤±¤¿¡×¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÉÔÉ¾¤ÎÍò¡Ä¹Á¶è½÷»Ò¤«¤é¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÁí¥¹¥«¥ó¡É¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÂ¤Ë¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Ø¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡£NHKÂç²Ï¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¤ÎÂçÅÂ¤Ö¤ê¤«¤éÌó1Ç¯È¾¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¼ç±éÉüµ¢¤·¤¿¾¾ËÜ½á¡Ê41¡Ë¤Î¡¢¤Ê¤¼¤À¤«Í¥¤·¤¤±éµ»¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÏ·¤±¤¿¡×¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¤È¹ç¥³¥ó¤ÇÂçÉÔÉ¾¡Ä¾¾ËÜ½á¡Ê41¡Ë¤Î¾×·âÅª¤¹¤®¤ë¡È·ãÂÀ¤ê»Ñ¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¢¡¢¡¢¡
²áµî¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡£¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë°å»Õ¡¢ÆÁ½Å¹¸¤¬Ìä¿Ç¤òÄÌ¤·¤Æ´µ¼Ô¤òµß¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Î¼ç±é¤Ï¡Ø99.9-·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î SEASON¶¡Ù°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¤â°ìÆþ(¤Ò¤È¤·¤ª)¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÌòÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÅØ¤á¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±ºî¤Ë¤ÏÆüÍË·à¾ì½é½Ð±é¤Ç¾¾ËÜ¤È¤â½é¶¦±é¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢ÅÄÃæÞ£¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¾¾ËÜ¤ÏºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ì¤¿¤é¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÈÖÀë¤Ç¡¢Æ±¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Îµ¿Ìä¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÁêÍÕ¡Ê²íµª¡Ë¤¯¤ó¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¥Þ¥Ä¥¸¥å¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²áµî¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ÎÄãÌÂ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¾õÂÖ
¡¡2023Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¾¾ËÜ¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎË½¸À¤ä¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ò²þ°¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÅÂÍÍ¤Ö¤ê¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡»ëÄ°Î¨¤âÄã²¼¤·¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÎòÂåÂç²Ï¤ÎÃæ¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ëÄ°Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¤Û¤É¥Þ¥Ä¥¸¥å¥ó¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÂÖÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë°¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÅÂÍÍ¤Ö¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸åÇÚ¤Î¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¹ç¥³¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡ÖÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤ËÇÉ¼ê¤Ê°û¤ß²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤Î¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¤äº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë±é½Ð²È¤ä°û¤ßÃç´Ö¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÃË½÷Æ±¿ô¤Î¹ç¥³¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿½÷À¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Âç²Ï¤Î»£±Æ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶á¤Å¤¯23Ç¯Ëö¡¢¾¾ËÜ¤Ï¤È¤¢¤ë¹ç¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿AV½÷Í¥¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸ýÀâ¤«¤ì¤¿½÷Í¥¤Ï¡Ø¤â¤¦Íò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ù¤È¡£Åö»þ¡¢Íò¤Ï³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ½Äê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²È¹¯Ìò¤Î¤¿¤á¤ËÁýÎÌ¤·¤¿ÂÎ·¿¤âÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥Ä¥¸¥å¥ó¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹Á¶è½÷»Ò¤Ï¡¢
¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À»Ò¤¿¤Á¤Ç¡ØÏ·¤±¤¿¡Ù¡ØÂÀ¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤â¤¦¤¿¤À¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¥«¥²¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£MJ¤Î²¶ÍÍ´¶¤¬Á´¤¯»É¤µ¤é¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´Á³¥â¥Æ¤Ê¤¤¡£Áí¥¹¥«¥ó¤ò¿©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤¦¡È¸ç¤ê¤Î¶ÃÏ¡É¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡©
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯½Ð¿Ø¤·¤¿ÅÂ¤â¹Á¶è½÷»Ò¤Î½¸ÃæË¤²Ð¤òÍá¤Ó¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯ÇÔÁö¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì»þ´ü¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂÎ·¿¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¸µ¤ËÌá¤·¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥¸¥å¥ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇºîÉÊºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÀºº²¹þ¤á¤Æ¤È¤«¡¢»þ´Ö¤«¤±¤ì¤Ð¤«¤±¤ë¤Û¤É¤È¤«¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ì¤Ð¹þ¤á¤ë¤Û¤É¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢°¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â°¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹Á¶è½÷»Ò¤È¤Î¸·¤·¤¤Àï(¤¤¤¯¤µ)¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ç¤ê¤Î¶ÃÏ¤ËÃ£¤·¤¿¾·³¤Î¿´Ãæ¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤Ì¤Ê¤é¡¢¥â¥Æ¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¥Û¥È¥È¥®¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡¥Þ¥Ä¥¸¥å¥ó¤âº£Ç¯¸åÌñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤íÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£