Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Dell（デル）のゲーミングブランドAlienwareの新型ノートPC「Alienware 16 Area-51」。3年ぶりに復活したArea-51。Alienwareの16インチで史上最もパワフルであり、排熱設計にも優れた新モデル。

日本では4月に発売された本モデルを米Gizmodo編集部がレビューしました。

Alienware 16 Area-51は、まさに詰め込みまくってなんぼな端末です。性能はもちろん、光ったり、クリック感が大きめだったり、どでかいファンがあったり。

今回のレビューでちょっと判断に難しいと思ったのは、めちゃくちゃいい！と思ったことと、期待して当然なのにイマイチだったところがあったから。それはキーボードと画面です。

完璧なメカニカルキーボード

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

閉じても開いても、Alien 16 Area-51はユニークなデザイン。RGBライトに囲まれた黒に近い深緑は、まるで深海を思わせます。

イメージはラブクラフト系（怪奇小説家ハワード・フィリップス・ラヴクラフトから名をとったホラージャンルのこと）。以前のArea-51 よりも丸みを帯びたデザインになっていますが、個人的にはこれも好き。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Area-51の秘密兵器ともいえるのがフルメカニカルキーボード。採用されているのはCherry MXメカニカルスイッチであり、僕が長年使用しているタイプと同じ。

打鍵音は周りの人の迷惑になるほど大きくはないものの、打っているという満足感を得られるほどには耳にしっかり届きます。キーとキーのスペースも適切でミスタイプしにくいので、シンプルにタイピングが楽しくなるキーボード。

メカニカルキーボードのノートPCって、最近では予算によっては入手が非常に困難。MSI Titan 18 HXがメカニカルですが、高い。メカニカルは高い。

Area-51の価格帯でメカニカルキーボードなら、次に買い換えるときはその1点だけでこれにしようかなと思うほど。Area-51にはマイナス要素（指滑りはいいけど、このサイズには小さいといえるトラックパッド・ポートの種類に不満）もありますが、そこに目を瞑ってしまえるほどメカニカルキーボードがいいんです。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ハードのデザインでいうと、SDカードが出し入れしやすい位置にあるのはいいけど、HDMI×1、Thunderbolt 5×2、USB-A×つが排熱システムの上にあるのはどうなんでしょう？ 熱くなっちゃうんですけど。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

熱くなっちゃうとはいえ、まぁ、そんなに熱くならないのがArea-51の排熱システム。それでも温かいくらいにはなりますが。後ろとサイドから排熱。つまりマウスユーザーは、利き手問わず手がポカポカになります…。

パームレストの上でも少し温かみを感じますが、スクリーンに近づくともっと熱くなります。これはノートパソコンの底部に位置するCryo-Chamber構造の影響かな。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

温度が上がるとパフォーマンスが低下しますが、端末が多少ポカポカしても、性能には大きな影響なし。

Nvidiaの最新GPUは必要とする電力が非常に高いものの、Area-51は最大240Wの需要に対応可能。CPUの80度超えは目にしませんでした。GPUも（レビューであれこれゲームしてみたものの）安定していました。もちろん、昨今の酷暑のなか、空調なしでプレイしたら話は変わってくるとは思いますけれど…。

どんなゲームもこなす！

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

構成は、そもそもスクリーンのサイズ（18インチと16インチ）をはじめ、プロセッサーにグラフィックスといろいろ選べますが、今回のレビュー端末は16インチ。

チップはIntel Core Ultra 9 275HX、グラフィックスはNvidia GeForce RTX 5080、メモリ32GB。構成オプションとしては上位の方。ちなみにスタート構成はCore Ultra 7 255HXのRTX 5060。画質最大（2,560×1,600）でゲームする予定なら上位構成が必要です。

『サイバーパンク2077』『Alan Wake 2』『Marvel's Spider-Man 2』など負荷高めのゲームをプレイしましたが、フレームレートは安定。NvidiaのDLSS技術に頼らずとも、十分プレイできるレートは出ました。

DLSSはパフォーマンスに影響することなく、AIでアップスケーリングを実現する技術ですが、光の動きを再現するレンダリング技術のレイトレーシングも使うと少々複雑。『サイバーパンク2077』にて、DLSSなし、ウルトラ画質のレイトレーシングありでフレームレート38fps。70fps以上欲しいと思えば、アップスケーリングが必要。『Alan Wake 2』は、レイトレーシングありでプレイするならDLSSも必須になりそう。

レビューテストでのベンチマークも申し分なし。期待通りです。レビュー端末のBlenderのレンダリングテストでも、Intel Core Ultra 285HX/RTX 5090と比べ5秒ほど遅い程度。スピードもグラフィックスも、価格に見合う期待通りのスペックと思ってOK。

また、Alienwareのコマンドセンターにあるパフォーマンスモードなら、ほぼすべてのゲームを問題なくプレイ可能。一部ではオーバークロックさせるオーバードライブモードの活用も。オーバードライブモードでは、クロック周波数を上げますが、その分冷却システム（ファン）の音も、ジェットエンジン並みに上がることはご理解ください…。

最大の弱点はディスプレイ

Area-51の最大の弱点、いや謎と言っても過言ではないのがスクリーン。

IPS液晶ディスプレイなんですよね。色再現性や明るさというメリットはあるものの、他のゲーミング端末（Asus ROG Strix Scar 18やHP Omen Max 16）は、miniLEDやOLEDを搭載しているというのに…。

Area-51の画面が悪いわけではありません。黒が昨今のディスプレイと比較してそこまで黒くないとはいえ、グレーに見えるわけでもないし。

では、何が気になるかというと…ベゼル、なのかなぁ。ベゼルが比較的大きいことで、その間にあるスクリーンのコントラストが物足りなく感じるような。この価格帯の端末にはそれなりのディスプレイが期待されるので、となれば期待を下回っていることは間違いないですね。

ディスプレイへの不満を我慢する代わりに要求したいのは、ポータビリティなんですが、Area-51はノートだけどポータビリティが低いんです。デカくて重いので…。ざっくり36.5×29cm、厚みは一番大きいところで2.85cm。重さは3.5kgほど。

同じIntelチップ、Nvidiaの最上位クラスのグラフィックチップを乗せたゲーミングノートPCを、今年に入ってすでに何台かレビューした上でいうと、Area-51のベンチマーク性能はトップクラス。

ですが、オーバークロックでフレーム数を多少増やしたところで、ゲーム体験にそう大きな差が生まれるとは思いません。

では、何を基準にゲームノートを選ぶのか？ 鍵となる（価格以外の）基準は、排熱構造とディスプレイ、あとはシンプルに使用感です。となると、 Area-51は1つポイントを落とすことになります、そう、液晶ディスプレイですね。

ポータビリティでいうと…バッテリーも弱い。3時間弱がいいところです。省エネモードを使っても4時間いくかなというレベル。

総評

今回触って一番好印象だったのはキーボード。本当に小気味いいタイピング体験。これだけで後半に挙げたデメリットをほぼ凌駕するといってもいいかも。要はキーボードにどれだけ重きをおくか、ですね。

いいところ：メカニカルキーボードが最高、性能良し、以前からのAlienwareらしさがある、下にあるファンが見える部分が単純だけどなんか好き 残念なところ：この価格帯でこのスクリーンは残念、１6インチモデルは若干ボディが厚くなる、重くて分厚い、バッテリー持ちがいまいち

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

余談ですが、今回は大きめの18インチALienware 18 Area-51も一緒に借りていました。CPUは同じでメモリが2倍、グラフィックスはRTX 5090。キーボードも大きくなってテンキー付き。冷却構造も大きくなって、温度管理能力も上。

18インチではなく16インチをレビューしたのは、16インチの方が端末価値が高いと思ったからです。外観デザインは同じで、ポートの数も同じ。ディスプレイもどっちらも液晶。リフレッシュレートは18インチが300Hz、16インチが240Hzと異なりますが、価格差などを考えると16インチの方が内容が詰まっていると感じます。

もちろんRTX 5090とRTX 5080の性能差があるものの、レイトレーシングありのDLSSなしじゃ苦戦することもあるという問題は同じですけど。

Alienware 16 Area-51 AA16250 Intel®Core™Ultra 9 プロセッサー 275HX RTX 5070Ti メモリ32GB 636,182円 Amazonで見る PR PR

Source: Alienware