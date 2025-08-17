この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍」のりゅう先生が、『全世界のSNS民が騙された"神がかった"伝説のマーケティングを解説。ユーザーを巻き込み圧倒的な認知を獲得する驚きのマーケ手法。』と題した動画を公開。動画内では、「アメリカで全土を巻き込んだ神がかりのPR、伝説のマーケティング」と称される戦略について、独自の視点と実例を交えながら解説した。



りゅう先生はまず、現代のSNSマーケティングの課題として「今はSNSで“本物のバズ”が起きにくい時代に入っている」と強調。その上で注目したのが、あたかも自然発生的にヒットしているように見せる「シミュレーテッドバイラル戦略」だ。「バズったように見せる、というところがポイント」と語り、広告であることを隠しつつユーザーを巻き込んで話題を爆発させる手法を紹介した。



動画内では、アメリカで大きな注目を集めた「マイケルセラビーキャンペーン」を事例に挙げ、スキンケアブランド・セラビーと人気俳優マイケル・セラがコラボし、噂や謎をSNS上で静かに拡散させたマーケティングの流れを解説。「マイケル・セラが直筆サイン入りのセラビー商品を店でばらまき、TikTokなどで“なぜ？”とユーザーがザワつき始める。これが“シミュレーテッドバイラル”の始まり」とその巧妙な仕込みについて言及した。



さらに、騒ぎが拡大していく過程で「暴露系インフルエンサーも巻き込み、セラビー社は一切コメントしないノーレスポンス戦略へ。沈黙こそ最大のバズ増幅装置」だと解説。話題が爆発したピークにあえての“否定声明”、そして最後は米最大級イベント・スーパーボウルCMで真相を明かすという演出がユーザーを熱狂させたと語った。



りゅう先生は「興味付け×真相は絶対言わない」ことが現代マーケティングのキモだと強調。「強烈な興味付けをしつつも核心は明かさない。人々はどうしても暴露したくなる、謎を暴きたくなる心理がSNSでの伝播力を格段に高める」と指摘した。



締めくくりでは、「今回紹介したアメリカ発の戦略は日本でも応用可能」「興味付けに徹し真相は隠し続ける--そんな新しいPR手法が、これから日本のビジネス現場にも浸透してくるはず」と呼びかけ、動画を終えた。