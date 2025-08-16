トキメキとまらんーーーッ♡【3COINS】デザイン大優勝！「爆かわポーチ」

見ているだけでときめくような、可愛いをギュッと詰め込んだポーチを【3COINS（スリーコインズ）】で発見。キャンディやハートのキュートなフォルムで、インテリアとして飾っても目を楽しませてくれそうです。デザイン性と実用性を両立した激かわポーチは、争奪戦になる前にゲットして。

キャンディ × ドット柄のキャッチーなデザイン

【3COINS】「キャンディーポーチ」\880（税込）

まるでキャンディのような可愛らしいフォルムに心惹かれそうなポーチ。ドット柄もレトロ可愛く、置いておくだけで気分が上がりそうです。ファスナーでガバっと開けることができ、アクセサリーなどの収納に便利。カラーはブルーとパープルの2色があり、思わず並べて飾りたくなるかも。

見せる収納ができるハートポーチ

【3COINS】「クリア窓付きハートポーチ」\880（税込）

蓋部分にクリアな窓が付いたキュートなハートポーチ。中身が見えるため、アクセサリーや推しのグッズを入れて見せる収納を楽しむのもおすすめ。ファスナーでガバッと開き、物を出し入れしやすいのも嬉しいポイント。カラーは、ピンクとレッドのレディな2色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M