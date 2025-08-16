【トミカ No.109 ホンダ ヴェゼル（通常仕様・初回特別仕様）】 8月16日 発売 価格:各594円 【トミカプレミアム 43 トヨタ アルファード（通常仕様・発売記念仕様）】 8月16日 発売 価格:各990円

毎月第3土曜日に発売されるトミカ新車インプレッションをお届けするこの連載企画、今回は2025年8月の新車からトミカ「No.109 ホンダ ヴェゼル」トミカプレミアム「43 トヨタ アルファード」を取り上げていきたいと思います。

【2025年8月のトミカたち】

No.109 ホンダ ヴェゼル（左：初回特別仕様、右：通常仕様）／43 トヨタ アルファード（中：通常仕様、奥：発売記念仕様）

8月は定番トミカとして「No.87 散水車」「No.109 ホンダ ヴェゼル」が発売となります。散水車は文字通り道路に水を撒くためのはたらくクルマです。晴れが続いた真夏の道路のクーリングや乾燥して汚れがひどくなった道路の清掃などにも使われます。マンホール開閉／タンク開閉／散水展開／サスペンションといった、たくさんのアクションを搭載しているので遊んで楽しいトミカです。

ヴェゼルは日本のホンダが発売している小型SUV（スポーツ多目的車）です。SUVでありながらクーペやミニバンの特徴を凝縮した世界戦略車でもあり、中国とシンガポール以外の主要海外市場では“HR-V”という名前で展開されています。

【2025年8月の定番トミカの新車】

No.87 散水車

No.109 ホンダ ヴェゼル

トミカプレミアム「43 トヨタ アルファード」は日本のトヨタから2002年に初代が登場した大型LLクラスのミニバンです。今回のトミカプレミアム化されたのはモデルチェンジを繰り返しながら2023年に登場した4代目で、初代から受け継がれる便利なスライドドア式で7人も乗れる余裕のあるユーティリティで家族や大人数での移動も楽しいクルマです。トミカプレミアムではそのスライドドアをアクションとして搭載しています。

【2025年8月のトミカプレミアムの新車】

43 トヨタ アルファード

タカラトミーが展開するトミカは“子供の手のひらに収まるサイズのミニカー”というコンセプトを掲げ1970年に誕生しました。ボディの素材にはダイキャストを使用し、手に取った時のずっしり感と実車同様の静電焼付方式による美しくも強固な塗装が施されたトミカは手の中で格別の存在感を放つ存在として55年目を迎え累計10億台を突破！およそ1.8秒に1台売れている計算です。

軽く押すだけでするするっとよく走る走行性能やクルマによってはサスペンションやドアの開閉等のアクションも持っています。手ごろな価格でもあることからファンも多く、物心つく前から触れている方も多いのではないでしょうか。

なお、本記事で使用しているトミカはサンプル品の場合があり、他にトミカタウンシリーズなどのトミカ関連商品からいくつか組み合わせて撮影しています。

