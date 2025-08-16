¡¡8·î15Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¾å¤ê¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤Î¼ÖÆâ¤«¤é±ì¤¬È¯À¸¤·¡¢´ôÉì±©Åç±Ø¤ÇÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÊÆ¸¶¤«¤é´ôÉì±©Åç´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¤³¤À¤Þ764¹æ¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¾²²¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢´ôÉì±©Åç±Ø¤ÇÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¾ÃËÉ¼Ö5Âæ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢9¹æ¼ÖÉÕ¶á¤«¤é²Ð¤È±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¾èµÒ¤ª¤è¤½250¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´°÷Îó¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¸åÂ³¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£