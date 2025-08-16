スタメン落ちのコンフォートとロバーツ監督は何を話していたのか？　会話の切り抜き画像が拡散…ド軍ファンは大喜利状態に

会話の内容が注目を集めているコンフォートとロバーツ監督(C)Getty Images

ドジャース・ベンチでの一コマが、ファンの間でちょっとした話題になっている。注目されたのは、マイケル・コンフォートとデーブ・ロバーツ監督が並んで会話する姿だ。

【動画】ロバーツ監督が苦言を呈した大谷翔平の三盗失敗シーン

現地時間8月13日、敵地でのエンゼルス戦は5-6で逆転負け。その試合の初回、現地放送局のカメラは、一塁ベンチで言葉を交わす2人をとらえていた。前日12日の同カードに「7番・左翼」で先発し、2三振と併殺打で7回に代打を送られたコンフォートは、この日は欠場。打率.187、得点圏打率.156と低迷が続き、今季1年1700万ドル（約25億円）という高年俸にまったく見合わない成績に、ファンの不満は高まっている。

そんな中で映し出された“密談”は、切り抜き画像がSNS上で拡散。「これを見ると怒りがこみ上げてきた」「信じられない」と嫌悪感を示すコメントも寄せられた。一方で、会話の内容を推測する投稿も相次ぎ、大喜利状態となっている。

「俺をベンチに座らせるなんて、キーキー叫ぶよ」

「どうしてヘンドリックス相手に俺をベンチに置いたんだ？あいつなら絶対に打てるよ」

「理解できないよ。いつもデーブには優しくしてきたのに」

「代打で出してくれ！」

「あなたの洗濯物を洗って、車も掃除しました」