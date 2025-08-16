¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡ÙµýÇ¯34¡ÄË´¤ÉãÂå¤ï¤ê¤Î¥³¥ï¥â¥Æ6ºÐ¾å·»¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¼ç±éÇÐÍ¥¤¬ºÆ²ñ¡¡ÀéÄ»¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤½¤¦¡×¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÇÐÍ¥¤ä¤ó¡ª¡×
Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î²áµî¥í¥±±ÇÁü¤òºÆ¤Ó¸ø³«¡£¥í¥±¤Ç¸Î¶¿¤òË¬¤ì¤¿¥ï¥¿¥ë¤Ï¡¢34ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Éã¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿·»¤È¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡£°ì¥ÎÀ¥·»Äï¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥±±ÇÁü¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÀéÄ»¤ò´¶Æ°¤µ¤»¡¢¤È¤¢¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£¿ÍÀ¸³³¤Ã¤×¤Á¤Ç¹Ó¤¯¤ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ê°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡Ë¤¬¡¢¼ã¼êÎÏ»Î¤È¤·¤ÆÂçÁêËÐ³¦¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¼ç±éÇÐÍ¥¤Î°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤Ï¡¢Ä¹¿È¤ÎÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎ¤È¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¸µ¥×¥í³ÊÆ®²È¡£º´²ì¸©´òÌî»Ô½Ð¿È¤Î¥ï¥¿¥ë¤Ï¡¢5ºÐ¤Îº¢¤Ë¼Â¤ÎÉã¿Æ¤¬»àµî¡£µýÇ¯34¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥ï¥¿¥ë¤¤¤ï¤¯¡¢Éã¿ÆÂå¤ï¤ê¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿·»¤Ï6ºÐÇ¯¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ï¸Î¶¿¤Î»³±ü¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¿¥ë¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë·»¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤¿¡£·»¤Ï¡¢¥ï¥¿¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¥³¥ï¥â¥Æ¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤È¥º¥Ü¥ó¤È¤¤¤¦¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¡¢¾Ð´é¤Ç¥ï¥¿¥ë¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤¿¡£
»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤Ã¤¿°ì¥ÎÀ¥·»Äï¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÁêËÐ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢·»¤ÏÆÍÁ³¥ï¥¿¥ë¤ËÍ¥¤·¤¤À¼¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¥¿¥ë¤Ø¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢·ë¶É·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ÆÎé¤ò¸À¤¤¡¢ÎÞ¤ò´®¤¨¤Æ¥ï¥¿¥ë¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢ÀéÄ»¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¤ä¤ó¡ª¡×¡Öº£»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤í¡¢¥àー¥Óー¤ò¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê2»£¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÁû¤®¡£¥ï¥¿¥ë¤Î·»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤â¤¦ÇÐÍ¥¤ä¤í¡ª¡×¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÇÐÍ¥¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¤ª·»¤µ¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
°ì¥ÎÀ¥·»Äï¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥í¥±VTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼¡¤ËÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´éÌÌ¶§´ï¡×¡ÖV¥·¥Í¥Þ¤ÎÄë²¦¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¤Î¥í¥±VTR¤À¡£°ì½Ö¤Ç¥¿¥Ð¥³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¾®Âô¤Ë¡¢ÀéÄ»¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ä¤±¤¿¤ó!?¡¡ËâË¡»È¤¤¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¥Û¥°¥ïー¥ÄÎÀ¤Î¿Í¡ª¡×¡Ö°ì¥ÎÀ¥¤È¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤«～¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç¸ç¤¬¡Ö¿¼¤¤¤ª¼µ·¢ª´®¤¨¤¿ÎÞ¢ª¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡Ê︎2023Ç¯8·î8Æü¥ª¥ó¥¨¥¢¡Ë¤Ï¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù 8·î12ÆüÊüÁ÷²ó¤ÇºÆ¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤ï¤ê¾Þ¤È¤Ï¡¢Âç¸ç¤¬¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ÎVTR¤ËÂ£¤ë¾Þ¤Î¤³¤È¡£Æ±ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¸ç¤¬Áª¤Ö¤ª¤«¤ï¤ê¾Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È10～2023Ç¯¡¡²¼È¾´üÊÔ～¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
