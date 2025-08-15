乳がんによる胸の全摘後にやってきたのは下着の悩み。39歳の神田文子さんは商品を探し「買っては試して」の日々だったそう。そしてついに「理想の補正下着」に出合います。その情動から、意外な行動に出たのです── 。（全3回中の2回）

── 神田さんは2008年に39歳で乳がんが発覚し、左胸を全摘後、胸の形に合う下着が見つからず社会復帰に悩んだそうですね。

神田さん：手術で左胸を全摘したんですが、退院後すぐに家業である不動産の営業の仕事を再開しなければなりませんでした。ただ、どうしても服を着ると胸の左右差が気になってしまって…。

左胸のブラジャーにパッドを入れていたんですが、ちょっとしたことですぐズレてしまったんです。営業中にお客さんの視線が気になって胸を確認すると、パッドが下着から飛び出て、胸が変な形になっていたことがよくありました。手術前は7号サイズの服を着ていたんですが、13号ぐらいのダボっとした服しか着られなくなってしまいました。Tシャツなど、身体のラインが目立つ服は着られなくなりましたね。

── そうだったんですね。下着は相当な数を試したそうですね。

神田さん：当時は今ほどネット通販が普及していなかったので、人に話を聞いたり、本で調べたりしながら、いろいろ買って試しました。ただ、とにかく胸の形に合わないし、腕をちょっと上げただけでもズレてしまうんですね。

下着メーカーさんの乳がん用下着の売り場にも行ったんですが、試着室の若い女性スタッフの方が、私の胸の傷を見た瞬間に「アッ」とひるんだんです。その瞬間、涙が止まらなくなってしまいました。なんでこんなさらし者みたいな思いをしながら、下着を探さなきゃいけないのかな、と。

39歳でがんの告知をうけたころの神田さん

── それはつらかったですね…。

神田さん：そんなときに、たまたま携帯を見ていたら、乳がん術後用のパッドの広告を、インターネットで目にしたんです。やわらかいので下着に挟めばズレにくく、パットの形も自由に変えられるんです。「これはすごい！」と、広告を見た2日後、販売元のリプロ社がある旭川へ、アポなしで訪問しました。何の連絡もせず行ったので、あちらとしても「え、誰？」という感じだったと思います（笑）。

女性の社長がおひとりで経営している会社でした。私の手術の傷も見せて、とにかく悩んでいることを訴えました。その方はきめ細やかなお仕事をされる方で、北海道の病院を自分で回って販売していらっしゃるので、本州に卸したら自分の目が行き届かなくなるのが怖い、というお話でした。リプロのパッドは、パッドの中にチップが入っており、手術していないほうの健常な胸の形に合わせて形を自由に変えられることが最大の特徴なんです。ただ、試着段階で胸のサイズや形に合わせてチップの量を調整したり、胸の形に合わせた装着方法を知る必要がありました。

まずは私自身が購入して使ってみたのですが、軽くてズレず、手術前に使っていたブラジャーにそのまま使用できてとても便利だったんです。それで「この商品を私のように悩んでいる方に紹介したい」と思い、販売だけでなく、試着サロンを作って使い方までフォローすると説得しました。リプロの社長さんが北海道の病院にカウンセリングやフィッティングに回るのにも同行させてもらったりしながら、1年半かけて販売許可をいただきました。

乳がん患者の悩みに合わせられる胸パッドに出合い

──「購入して試してみたい」から、「いい商品だから広めて販売しよう」まで、発想が飛躍できたのはどうしてだったのでしょうか？

神田さん：販売して利益を得たい、というよりも、私のように泣いている人がたくさんいるだろうな、と思ったんです。そもそも私の会社の基本的な収入は不動産で、下着の販売は利益を求めてやっているわけではありません。ただ、とにかく自分のように困っている人に知ってほしい、という思いでした。

病気で入院した人はふつう、退院後外出するのを待ち遠しく感じると思います。でも私は外出することを考えることすら恐怖で、ひとりでカーテンを閉め切ってシクシク泣いていました。ひとりで泣きながら下着を探し回らなくて済むように、しかも、他人の視線も感じず、ゆっくり試着してもらいたいな、と。それで、自社ビルの一角にサロンを作って販売しようという思いに至りました。

美容業界の経験を活かし、抗がん剤で傷んだ肌や爪でも使用できる化粧品のアドバイスも

── リプロの下着はどういった点が画期的だと感じたのでしょうか。

神田さん：よくあるのはシリコンやウレタン製のパッドなんですが、これはもう形が決まっているんですよね。20歳くらいの方であればキレイに見えるんですよ。ただ、働き盛りのお年ごろの女性になってくると、胸が下垂してきたりして形が変わってきてしまうんです。だから、全摘したほうの片胸にだけキレイな形のパットを入れてしまうと、パッドを入れていない下垂した胸との差が目立ってしまうんです。ウレタン製の軽いパッドだとすぐにズレてしまいますし、シリコンは逆にすごく重くて肩が凝ってしまいます。パッドが素肌に触れるので、冬は冷たいですし…。

このリプロのパッドのいい点は、パッドの中にチップが入っているので、健常な胸の形に合わせて形が作れるんです。胸の形はみんな違いますし、がんを切除した部分によっても、パッドの形を微妙に調整する必要があります。チップの量を増減させれば、その人それぞれに合わせた微妙な調整が可能なんですね。オーガニックコットンで肌にも優しく、縫い目がないので傷が擦れて痛いという方にも使っていただけます。しかも、パッドをブラジャーのアンダー部分にはさみこんで固定すれば、もう動かないんですよ。なので、しっかり2時間はカウンセリングをして、手持ちのブラジャーに合わせられるように試着を何回も繰り返し、サイズも微調整してお持ち帰りいただいています。

人のために動き出したら気持ちも上向きに

── 手術後は心療内科に通うほど落ち込んでいたところ、そこまで前向きになれたのは何が支えになっていたんでしょうか。

神田さん：リプロの商品にたどり着いてホッとしたときに、「川崎でサロンを開けば、私のように大変な思いをして北海道まで行かなくても、首都圏の方も気軽に来られるし、お役に立てるんじゃないか」という自分の使命に気づいたんです。そうやって人のために動くようになったら、メンタルもすごく回復しましたね。心療内科通いも、抗うつ薬を飲むのもやめました。

── 落ち込んでいるときは、つい気持ちも内向きになってしまいがちですね。

神田さん：そうなんですよね。つらいときに素直に落ち込む時期も必要だとは思うのですが、「私ってかわいそう」という気持ちに浸りすぎてしまうと、それが気持ちよくなって抜け出せなくなってしまう、と本で読んだことがあるんです。私にとっては自分の使命がわかって、目標が見えたことがすごく大きかったです。私、動いてなんぼの人なんですね（笑）。それで気持ちもすごく元気になりました。

神田さんが運営する乳がん患者専用下着の試着・販売サロンには、20～80代まで幅広い年齢層の方が訪れます。共通する悩みは、「乳がんだと他人に言いたくない」「気持ちがわかってもらえない」というもの。そんな方々に神田さんは自身の手術痕を見せ、気持ちに寄り添い、胸をなくした人たちが自信を取り戻せるように今日も下着の販売を行っています。

取材・文／市岡ひかり 写真提供／神田文子