昨年末に乳がんと診断され、手術を受けたと公表した演歌歌手・石原詢子(58)が14日、自身のインスタグラムを更新。15日に開催されるコンサートで仕事復帰を果たすことを報告した。石原は「東京駅から富山駅へ久しぶりの雑踏。人をかき分けて歩くのに少々『ハァハァ』と言いつつも、心は躍っています」とし、コンサート出演のために富山県に向かっていることを報告。仕事復帰について「『まだ早い！』『まだ無理なのでは？』