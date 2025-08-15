この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「今後も米国株は大丈夫なんだろうかと疑問を抱く方へ！新NISAで知っておくべきポイントについて紹介します！」で、投資戦略アドバイザーの鳥海翔氏が、S&P500や米国株は今後も伸び続けるのかというテーマについて独自の見解を語った。



鳥海氏は冒頭、「米国株は今後も上がるんです。なんでかっていうと、NVIDIAがアメリカにあるからなんですよ」と、NVIDIAの圧倒的な存在感を根拠に挙げる。S&P500が右肩上がりを続ける理由を問う視聴者に対し、「米国株が上がってきたのには、ちゃんと理由があって、これからも上がり続けるのには、実はちゃんとした理由がある」と強調した。



鳥海氏は近年のAIやテクノロジー分野の進化を例に挙げ、「世の中がめちゃめちゃ変わっている。変革が起こっているんです。だから株価が上がっているんです」と背景を解説。さらに、「この変革の中心にいるのが、皆さんも聞いたことのあるこの会社。それは、NVIDIAなんです」と指摘した。



鳥海氏はNVIDIAの本質についても深掘り。「NVIDIA＝半導体の会社である、これは実は大きな間違いかもしれない」とし、独自のプラットフォーム「CUDA」など、NVIDIAが単なるハードウェア企業を超えた地位を築いている現状に言及。「AIの9割はこのCUDAに依存している。AIを動かすためのプラットフォームを独占しているからこそNVIDIAは強い」と述べた。



この独占的な業界構造を、「MicrosoftがWindowsでPC業界を支配してきたように、NVIDIAはAI業界のインフラを握り、構造自体を支配している」と解説。「構造を支配している会社が世界を引っ張っている。GAFAに加えてNVIDIA、これからの世界の構造を支配していく新しい一社」と表現した。



今後の明るい未来予想について「世界が発展していくためには自動的にNVIDIAの売り上げとか利益が上がる仕組みがすでに出来上がってしまっている」と分析。「S&P500が今後も伸び続けるたった一つの理由、それはNVIDIAがアメリカにあるからと。そういう結論でございました」と力強く語り、動画を締めくくった。