²Æ¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤ÇÅÝ¤ì¤¿20Âå½÷À¤ò¡ÖÁ´°÷¤¬¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¡×À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
¤ªËßµÙ¤ß¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¡£¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡Ä¡Ä¡£µ¢¾Ê¤ä¼Â²È¡¢²Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯8·î16Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
²ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö²Æ¥Õ¥§¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿º´Àî¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤â¡¢º£Ç¯¤È¤¢¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿°ì¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤âÀ¤ÃÎ¿É¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î»²Àï
¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¾ï¡¹¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È½é»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤ÎÍ§¿Í¤È2¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ó¥È¤â»ý»²¤·¤Æ2Æü´Ö¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤ÇÌÜ°ìÇÕ¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Í§¿Í¤Ï²¿ÅÙ¤«¥Õ¥§¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬°Â¿´¤·¤Æ»²Àï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡°ìÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¥Õ¥§¥¹ÅöÆü¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤ÈÍ§¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÅÔ¿´¤«¤é¡¢¼Ö¤Ç¿ô»þ´ÖÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç²ñ¾ì¤¬ÎÃ¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éÇ®¤¯¤¹¤Ç¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤ëºÝ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤ÈÂÀÍÛ¸÷¤ÇÅÔ¿´¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤âÇ®¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¥ë¡¼¥ë¤â¤ï¤«¤é¤º¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÆüÌÜ¤Ç¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀµÄ¾¤¤¤¨¤Ðµ¢¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÁÛÄê³°¤ÎÇ®¤µ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆóÆüÌÜ¤Ï¤µ¤é¤ËÂÎÄ´¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ó¥È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¤ËÁ´Á³¿²ÉÕ¤±¤º¤ËÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÈÎ¹Èñ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÍ§¿Í¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡¢²ñ¾ì¤ÎÇäÅ¹¤Ç±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤òÇã¤Ã¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãëº¢¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¢¡Ç®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¡©
¤â¤Ï¤ä¡¢¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡£Á°Æü¤ÎÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³²ñ¾ìÆâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÍ§¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÌ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢´ã¤ÎÁ°¤¬¥Á¥«¥Á¥«¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¤ÎÎÏ¤¬¥¹¡¼¤Ã¤ÈÈ´¤±¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢°Õ¼±Û¯Û°¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ç®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÅÝ¤ì¤¿¤Î¤¬¼ÇÀ¸¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ¤ê¤Ë¤â¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÇú²»¤Ç²»³Ú¤âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·À¼³Ý¤±¤·¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¡¢¼ê¤¬¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¦¤Þ¤¯¥¹¥Þ¥Û¤âÁàºî¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢Í§¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢30Ê¬°Ê¾å¤Ï±êÅ·²¼¤ÎÃæ¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Ã¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¡Ä
Ã¯¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¶È¼«ÆÀ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤ÏÀ¤ÃÎ¿É¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¼Â¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤¬°ì¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤âÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÃÎ¤é¤ó¤Õ¤ê¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¿Ê¬¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ÇÃ¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤º¤Ç¡£¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·ë¶É¡¢Í§¿Í¤Ë²ðÊú¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î°åÌ³¼¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡£½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ§¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½Å¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅöÊ¬¤Ï²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥§¥¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢»²Àï¤¹¤ëºÝ¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÂÐ½èË¡¤âÀäÂÐ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤²Æ¤¬Â³¤¡¢¥Õ¥§¥¹¤â³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ç¡¢¼ÞÇ®¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ÏÄ©¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ãTEXT¡¿¹â¶¶¥Þ¥Ê¥Ö¡ä
¡Ú¹â¶¶¥Þ¥Ê¥Ö¡Û
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¢ªIT´ë¶È¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¢ªÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Îµ»ö¼¹É®¡¢±ÇÁüÊÔ½¸¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
