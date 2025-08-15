¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô38¡Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë£´ÈÖ¤Î¸å·Ñ¡¦ÀÐ°æ¹ÀÏº¤Ï»²±¡µÄ°÷¤ò£³´üÌ³¤á¤ëÂçÀèÀ¸¤Ë¡ª
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£³£¸¡Ë¡Û»ä¤¬Ê¡²¬¡¦ÌøÀî¹â¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ë½êÂ°¤·¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ä¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï²æ¡¹¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£±£¹£¸£±Ç¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¼Ò¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÌîµåÉô¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î£¸£³Ç¯¤Ë±¦¸ª¤òÄË¤áÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï£¸£³Ç¯¤«¤é£¹£³Ç¯¤Þ¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ë£±£±Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¸£·Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È£´¡¢£¸£¹Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â£¹£¶Ç¯¡¢£¹£·Ç¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë¤â·×£±£´²ó¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£¹£²Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡¢½àÍ¥¾¡¤ò¤½¤ì¤¾¤ì£²²ó¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£¹£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢ÉÔ¶·¤Î¤¿¤á´ë¶È¥Á¡¼¥à¤ÎµÙÇÑÉô¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤â¤½¤ÎÎã³°¤ËÏ³¤ì¤º£²£°£°£°Ç¯¤ËÇÑÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÏÉô¤«¤é£²£²Ç¯´Ö¤Ç»ä¤ò´Þ¤á¤¿£³£±¿Í¤¬¥×¥íÆþ¤ê¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢°úÂà¸å¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌîµå¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤â²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÀ¤Æ¬¤ÏÀÐ°æ¹ÀÏº¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½©ÅÄ¹â¤«¤éÁáÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·£¸£·Ç¯¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÆþ¤ê¡£»ä¤¬Ìî¼êÅ¾¸þ¸å¡¢£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬£¸£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤·¤¿¸å¤Î£¸£¹Ç¯¤«¤éÀÐ°æ¤¬¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î£´ÈÖ¤òÂÇ¤Á¡¢Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï£³°Ì¤Ç¶áÅ´Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤ÏºßÀÒ£³Ç¯¤Ç£³£²ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¤Ï¶áÅ´¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¶áÅ´»þÂå¤Î£¹£´Ç¯¤Ï£±£±£±ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£¶£²ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡££°£²Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÉ¾ÏÀ²È¡¢À¾ÉðÆó·³´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¤Ç¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡££±£°Ç¯¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½©ÅÄÁªµó¶è¤Ç»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é£³Áª¤·¹ñÅÚ¸òÄÌÉûÂç¿Ã¡¢Æâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¡¢Éü¶½ÉûÂç¿Ã¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¡¼¥àËÜÂâ¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦¤«¤éÍÎÏÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£·ëÀ®Åö½é¤«¤éÅÔ»ÔÂÐ¹³Í¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££·£¹Ç¯¤ÎÁÏÉôÄ¾¸å¤Î£¸£°Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¡££¸£±Ç¯¡¢£¸£²Ç¯¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î»ä¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢±óÀ¬¤È¤Ê¤ì¤ÐÎÀ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¹¬¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡£°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï£¸£³Ç¯¤«¤é£±£±Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¸£µÇ¯¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥àÁÏÀß¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ»³·ú°ì¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¶¯¤µ¤¬¥Û¥ó¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤Îº¢¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£