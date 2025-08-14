10月18日に千葉 稲毛海浜公園にて初開催されるアウトドア花火フェスティバル『SKY ORCHESTRA in SUNSET BEACH PARK INAGE』の、出演アーティスト第1弾を発表。あわせて、スポット映像も公開された。

（関連：【画像・映像】『SKY ORCHESTRA』第1弾出演アーティスト＆スポット映像）

今回発表されたのは、バンドエリア『ACOUSTIC GROOVE』の出演アーティストとして、WONK、ANEMONÉの2組、DJエリア『Lonely Girl’s lil-Chill Club』の出演アーティストとして、DÉ DÉ MOUSEの別名義 午後の気流 a.k.a DÉ DÉ MOUSE、NVMR a.k.a MÖSHI、aozamechan、irigoaの4組。2つのテーマでエリア構成され、DJエリアはSpotify公式プレイリスト『Lonely Girl』とのコラボレーションによるクラブイベントが開催される。

花火と音楽、フード、アートが融合する同公演では、『モントリオール国際花火競技大会2025』に日本代表として出場した花火コレクティブ GREAT SKY ARTが演出を担当。加えて、アートエリア『Play Canvas』では、来場者参加型のアート空間が展開され、創造性あふれるワークショップが開催される。

同公演のチケットは、VIP席（テーブル席）、S席（イス席）、A席（シート席）のほか、プレミアムシートやグランピングセットプランを一般発売中。プレミアムシートは、フードやドリンクと共に特別な花火鑑賞ができるリラックス空間が用意されているという。

なお、バンドエリアへの追加出演アーティストや、フードトラックの出店情報は順次公開予定だ。

WONK コメント

花火と音楽の祭典にWONKがお邪魔します。視覚、聴覚から五感で楽しむイベントは僕たちも楽しみです！WONKのステージをお楽しみに

ANEMONÉ コメント

活動始めたばかりなのに、素敵なイベントにお声がけ頂けて嬉しいです。Bitterでsweetな音楽を秋風と共にお届けします。

DÉ DÉ MOUSE（午後の気流 a.k.a DÉ DÉ MOUSE） コメント

午後の気流として出演できることをとても嬉しく思っています！リラックスしながらも心地よく体を動かせるような空間にできたらなと思っています！

