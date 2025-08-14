小学生が選ぶ「好きなバンドランキング」、コロコロコミック研究所が調査
読者アンケートのデータをもとに、男子小学生のリアルを定期レポートおよび分析するコロコロコミック研究所は、小学生が選ぶ「好きなバンドランキング」を発表した。
この調査は、「コロコロコミック」2024年9月号（2024年8月12日発売）および2025年5月号（2025年4月15日発売）にて、小学生を中心とした読者1,000人に実施した「音楽」にまつわるアンケート調査の結果をもとに、ランキング形式にまとめたもの。
「コロコロコミック」2025年5月号に掲載した「好きなバンド」に関する読者アンケートでは、「Mrs.GREEN APPLE」がダントツの1位となり、以下、2位に「YOASOBI」、3位に「Creepy Nuts」「ONE OK ROCK」「SEKAI NO OWARI」が続くなど、最新のヒットチャートを反映した結果となった。
一方で、6位には「B'z」「L'Arc-en-Ciel」、9位には「ビートルズ」がランクイン。今話題のアーティストから、大御所バンド、レジェンドミュージシャンまでが混在する結果となり、小学生の音楽の楽しみ方が多様化していることをうかがわせる。
また、「コロコロコミック」2025年5月号掲載の読者アンケートで実施した「習っている楽器」に関する調査結果を見ていくと、「なし」（71.6％）が1位ではあったが、定番の「ピアノ」（18.5％）が2位、「ギター」（2.5％）が4位、「ドラム」（1.8％）が5位にランクイン。
続けて「これから始めてみたい楽器は？」という質問では、1位「ドラム」（27.6％）、2位「ギター」（25.7％）となっており、「習っている楽器」で1位の「ピアノ」（21.1％）を凌ぐ人気ぶりを見せている。好きなロックバンドのパフォーマンスをテレビやYouTubeなどで目の当たりにし、「自分も挑戦してみたい！」と思う子が多いのかもしれない。
さらに「コロコロコミック」2025年5月号の読者アンケートにて、「家庭でどんな動画配信・サブスクサービスを利用しているのか」とたずねたところ、「Amazon Prime」が56.6％と半数を超え、「YouTube Premium」も20.1％に上るなど、音楽配信サービスが付帯するサブスクサービスが上位にランクインする結果となった。このことから、小学生の家庭内では多様な音楽コンテンツに触れる環境が整っていることがうかがえる。
こうした結果に、コロコロコミック研究所の小林浩一所長（コロコロコミック副編集長）は「今回の調査から見えてきたのは、小学生の“音楽の入口”が、サブスクリプションという“新しい日常”と、家族とともに音楽を楽しむ“共聴体験”の中にあるということです。なかでも、Mrs. GREEN APPLEが1位に輝いた背景には、Amazon Primeなどで楽曲が自然に繰り返し流れる“耳馴染み効果”が大きく作用していると考えられます。子どもたちは、知らず知らずのうちに家庭内BGMから“推し”を見つけている――そんな時代が来ているのです」とコメント。
続けて「一方、『B'z』や『ビートルズ』といったレジェンドがTOP10に入っているのは、まさに“レジェンド再評価”の兆し。紅白歌合戦、朝ドラ、ドライブ中の選曲といった“ファミリーインフルエンス”が、子どもたちの記憶に刻まれ、世代を超えた音楽の架け橋になっていることがわかります。TikTokなどSNSの影響もあるとはいえ、やはり“いちばん身近な音楽体験”――それが、子どもたちの『好き』を形づくっているのです」と分析している。
