ÃÏ²¼Å´ÉÔÄÌ¤Çµ¢Âðº¤ÆñÂ¿¿ô...¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤Àª¤â¡¡Íî¹çÍÛ°ì»á¤â¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤Í¡×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìºÇ´ó¤ê¤ÎÌ´½§±Ø¤¬¤¢¤ëÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤¬2025Ç¯8·î13ÆüÌë¡¢Á÷ÅÅÀþ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ê°ì»þÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂçÀª¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬½Ð¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¤ò³Ú¤·¤àÍè¾ì¼Ô¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö²ñ¾ìÆâ¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¡×
Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤Ï¡¢13Æü21»þÈ¾¤¹¤®¤Ë±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°5»þ²á¤®¤À¤Ã¤¿¡£µ¢Âð¼êÃÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆºÆÆþ¾ì¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¾å¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ºß¤Î»þ¹ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò³«Êü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èó¾ï»öÂÖ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡Öµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¡ÖÀ¾¥²¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
ËüÇî¸ø¼°X¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖNTT¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ä¡ÖÅÅÎÏ´Û¡¡²ÄÇ½À¤Î¤¿¤Þ¤´¤¿¤Á¡×¡¢¡ÖGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òµÙ·Æ½ê¤È¤·¤Æ³«Êü¤·¤¿¤Û¤«¡¢³Æ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤âÌë´Ö¤Î³«Êü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤â³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡×
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´Û¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´Û¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤¹--¥É¥¢¤òºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Å¸¼¨¤òºÆÊÔÀ®¤·¡¢ÍèË¬¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¥³´Û¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤â³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥é¥ó¥¬¥é¥¹¤Î¿¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ÆµÞ¤¤çÌë´Ö¤ÎÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¡£
Ä«¤ò·Þ¤¨¤¿14Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¤Î³Ú¤·¤ß ¡Ý ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î²°¾å¤Ç·Þ¤¨¤ëÆü¤Î½Ð¡×¤È¤·¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó²°¾å¤ò³«Êü¤·¤¿¡£
¥ª¥é¥ó¥À´Û¤Ç¤Ï°ìÉô¤ò³«Êü¤·¤¿¤Û¤«¡¢Íè¾ì¼Ô¤é¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¼ª¤òÇÛÉÛ¤·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥Ê¥¦¥ë´Û¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥·¤é¤âËüÇî¤«¤éµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊÕ¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤ª¤ë¤ó¤¸¤ã¡¡»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤À¤ß¤ó¤ÊËüÇî¤«¤éµ¢¤ì¤ó¤Î¤¦¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤â³Ú¤·¤á¤Ð¤¨¤¨¤ó¤¸¤ã¡×¤È¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Êµ®½Å¤Ê³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²Àï¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Önull2¡Ê¥Ì¥ë¥Ì¥ë¡Ë¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¸¦µæ¼Ô¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍî¹çÍÛ°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö#null2 ¤Ïº£Ìë¤ÏÌëÄÌ¤·µ±¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö±ó³Öµ¯Æ°¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢±ó³ÖÁàºî¤ÇÍî¹ç¤µ¤ó¼«¤éDJ¤ò¤Ä¤È¤á¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¤äÁÈÂÎÁà¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÈóÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ´½§Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ÆÌî½É¡ª¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¹¥¤¤Ênull2¤ò´Þ¤á¤Æ¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÌëÄÌ¤·³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡ÆÃ¤ËÄ«Æü¤Î´¶Æ°¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÌõ¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿¼Ìë¤ËÌ´½§¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤Ëµï¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢ÅÅ¼Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¡¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Êµ®½Å¤Ê³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²Àï¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼ÉÕ¶á¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¤Ê¤É¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤µ¡²ñ¤ò¤¦¤é¤ä¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºë¶Ì,
¥Í¥¸,
»ûÅÄ²°,
²£ÉÍ,
Áòµ·,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ê©ÃÅ,
½»Âð