¥É·³¤Ë¤Þ¤¿¤â¡È¾×·â¡É¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬±¦ÏÆÊ¢¤ÎÄË¤ß¤ÇµÞ¤¤ç¥¹¥¿¥á¥ó³°¡ÄÌÀÆü¸¡ººÍ½Äê¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬µÞ¤¤ç¥¹¥¿¥á¥ó³°¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤òÁ°¤ËµÞ¤¤ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬µÙÍÜÆü¤Ç·ç¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬±¦ÏÆÊ¢¤ÎÄË¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö½é¡¢¥à¡¼¥¡¼¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£Æü¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦ÏÆÊ¢¤Ë¾¯¤·ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿µ½Å¤ò´ü¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£µÙÍÜÆü¤È¤Ê¤ëÌÀÆü¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤ÎÉé½ý¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤È¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¤¤¤¿89»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ5.79ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤31»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ¤ï¤º¤«3.42ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£µ¨¤Ï7·î¤ËÉ¨¤òÉé½ý¤·¤ÆILÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼ÉÔºß¤ÎÂÇÀþ¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£