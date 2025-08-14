１６年ぶりの来韓公演を控えたイギリスのロックバンド、オアシス（Ｏａｓｉｓ）が旭日旗を連想させる画像を公開した。

オアシスは８月８日、公式インスタグラムアカウントに「『Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｇｌｏｒｙ』の新しいビジュアルをチェックせよ」という文章とともに短い動画を投稿した。これは１０月にリリースされる『（Ｗｈａｔ’ｓ Ｔｈｅ Ｓｔｏｒｙ） Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｇｌｏｒｙ？』３０周年記念アルバムの予告をするものだった。ところがこの動画の途中には、旭日旗を思わせる画像が含まれていた。

旭日旗は日本が第２次世界大戦当時に使用した軍旗で、日本の軍国主義を象徴し、戦犯旗に分類される。特に過去に日本から侵略を受けた韓国や中国などアジア諸国にとって、歴史的な苦痛と傷を呼び起こすものだ。

韓国ファンはこの投稿に対し、「気でも触れたか」「２カ月後には韓国に来る自覚はあるのか。削除して謝罪しろ」「ドイツのコンサートでもナチスの旗を一度掲げてみろ」「旭日旗を投稿するなんて、ナチス崇拝者だと言われたいのか。ゴミのような投稿は削除しろ」「韓国で金は稼ぎたいが、韓国を尊重する気持ちは全くないのか。失望だ」「アジアツアーの前に歴史の勉強からしろ」などのコメントを残し、批判した。

しかし、このような抗議にもかかわらず、該当動画は今も削除されていない。

以前にもオアシスは人種差別的発言で物議を醸したことがある。メンバーのリアム・ギャラガーは７月１日、自身のＳＮＳに特別な説明もなく「チンチョン（Ｃｈｉｎｇｃｈｏｎｇ）」と書き込んだ。「チンチョン」は中国人を含むアジア系を蔑視する俗語として知られている。

「そういう言葉は使ってはいけない」とある人が指摘すると、リアムは「Ｗｈｙ（なぜ）」と返答した。投稿を削除すべきではないかという意見には「Ｗｈａｔｅｖｅｒ（どうでもいい）」などとコメントした。

非難世論が高まると、リアムは該当の投稿を削除し、「意図せず誰かの気分を害してしまったのなら申し訳ない。私はすべての人を愛し、いかなる差別もしない」との謝罪文を掲載した。

一方、ロックバンドのオアシスは１９９１年、ノエル・ギャラガーとリアム・ギャラガー兄弟を中心に結成され、１９９０年代のブリットポップの隆盛を牽引（けんいん）した。世界的に９０００万枚を超えるアルバムセールスを記録し、「第二のビートルズ」という呼び名を得た。

オアシスは１０月２１日、京畿道（キョンギド）の高陽（コヤン）総合運動場で来韓公演を行う。オアシスが韓国を訪れるのは１６年ぶりだ。