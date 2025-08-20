8月15日、16日の2日間にかけて、北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催された音楽イベント「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO」。16日のステージには椎名林檎（46）が17年ぶりに出演し、『めざましテレビ』や『ノンストップ！』（ともにフジテレビ系）でもパフォーマンスの様子が紹介された。だが、カメラに抜かれた観客の光景が波紋を呼んでいるのだ。ステージには和装で登場し、代表曲『丸ノ内サディスティッ