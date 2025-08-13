Liella! 1´üÀ¸¤¬ÆÏ¤±¤¿ÉÔÊÑ¤Îµ±¤¤È¿·¤¿¤Ê»×¤¤½Ð¡¡À¼¤Ê¤¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤Èº£¤ò·Ò¤¤¤À5¿Í¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò´Ñ¤Æ¡¡
¡¡2025Ç¯8·î9Æü¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ù4ºîÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¡¦Liella!¤Î1´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!! Liella! First Generation LoveLive! ～Wonderful Starlines～¡Ù¤ÎÅìµþ¸ø±é¤¬ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄLiella! 1´üÀ¸¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1st¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2nd¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥é¥¤¥Ö¡£Liella!¤Î1st¡¢2nd¥é¥¤¥Ö¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤«¤éÀ¼½Ð¤·¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢1´üÀ¸5¿Í¤ÏÀ¼±ç¤òÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2´üÀ¸¤¬²ÃÆþ¤·¤¿9¿ÍÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤ÏÅö»þÀ¼±ç¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¿·¤¿¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Liella!¤È¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î4Ç¯Ê¬¤Î¿Ê²½¤ò¸«¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤ËÎ®¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î³«±éÁ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡¢2´üÀ¸¡¦µ´ÄÍ²ÆÈþÌò¤Î³¨¿¹ºÌ¤¬Ã´Åö¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡Ö2¡¢3´üÀ¸¤«¤é1´üÀ¸¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢³Æ¸ø±é¤´¤È¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç2¡¢3´üÀ¸¥á¥ó¥Ðー¤¬²ñ¾ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¼êºî¤ê¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¹¥Æー¥¸¤¬°ÅÅ¾¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Liella! 1´üÀ¸¤Î5¿Í¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£³«Ëë¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á1´ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖSTART!! True dreams¡×¡£ÆÃ¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿ー¤Î±ÇÁü¡£¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤òÆ§½±¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤ò5Ê¬³ä¤Ë±Ç¤¹¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤ËÁáÂ®4Ç¯Ê¬¤Î¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£³«Ëë¤Î¶½Ê³¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢2¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤é¤ÏÌÄ¤é¤¹¤ó¤À¡ª¡×¤òÈäÏª¡£À¼¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²ñ¾ì¤òºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤¬Â¿¤¯Àß¤±¤é¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿Liella!¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆËÜ¥é¥¤¥Ö¤¬Liella! 1´üÀ¸¤Î5¿Í¤È¡ÈÀ¼¤Î¤¢¤ë»×¤¤½Ð¡É¤òºî¤ë¾ì¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡MC¤ò¶´¤ß¡¢3¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤ÍèÍ½Êó¥Ï¥ì¥ë¥ä¡ª¡×¡¢Ëë´Ö¸å¤Î4¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¥¯ー¥«ー¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖTiny Stars¡×¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤â¥¢¥Ë¥á¤Î±é½Ð¤òÆ§½±¤·¡¢ß§Ã«¤«¤Î¤ó¡Ê°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡Ë¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¡¢²Î¤¬¹¥¤¤À¡ª¡×¤ÈÊ¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ì¡Ê¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤¡Ë¤Î¡Ö¤³¤ì¤Ã¤¿¤é¤³¤ì～¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂåÉ½¥Õ¥ìー¥º¤«¤é¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë²Î¾§¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ó¥¯¥í¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎµÞÀ®Ä¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎLiella! 1´üÀ¸¤¬¤¢¤Î¥Ïー¥É¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÅö»þ10¸ø±é¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢É¬»à¤Ë¹¢¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê°Â¿´´¶¤ÈÀâÆÀÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬11¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Liella! 1´üÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡£
¡¡1st¥é¥¤¥Ö¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á1´ü¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÂ³¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤Æ²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢4Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¾ï²Æ¡ù¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Î¡Ò¤Ä¤Þ¤ê¥¥ß¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¡¡Ì´¤ÎÂ³¤¸«¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÇLiella! 1´üÀ¸¤ÎÂ´¶È¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²áÅÏ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¤âÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î·è°Õ¤¬ÌÀ¼Â¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó!!¡×¤Î±é½Ð¤ÎÊÑ²½¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2nd¥é¥¤¥Ö¤Î±é½Ð¤òÆ§½±¤·¡¢ÆÃ¼ì¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éÍòÀéº½ÅÔ¡ÊÌ¨¤Ê¤³¡Ë¡¢ÍÕ·îÎø¡ÊÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤ß¤ì¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î¤â¤È¤Ø¹çÎ®¤·¡¢³Ú¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤À¤¬¡¢2nd¥é¥¤¥Ö¤Îº¢¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤ß¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Çµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ÈÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë±é½Ð¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢3Ç¯¤Î·îÆü¤¬°é¤ó¤ÀÊ¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ì¤ÎÀ®Ä¹¤È¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Îå«¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖStarlight Prologue¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬5¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿¤Ó¤ë5¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ë¥áÆâ¤Î±é½Ð¤ò¸½¼Â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¥Õ¥¡¥ó¼çÆ³¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È´ë²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢1st¥é¥¤¥Ö¤«¤é2nd¥é¥¤¥Ö¤Ë¤«¤±¤Æ5¿Í¤Î¡ÖStarlight Prologue¡×¤ÎÄêÈÖ¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¡ÖStarlight Prologue¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸«»ö¤Ë5¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¸½¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Á´°÷¤¬¤³¤Î4Ç¯´Ö¤â¤Î¤¢¤¤¤ÀLiella!¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Ë¥á1´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¤Íè¤ÏÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢MC¤ò¶´¤ßËÜÊÔºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥æ¥Ë¥¾¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¶Ê¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏËÜÊÔºÇ¸å¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¿è¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ5¿Í¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¶èÀÚ¤ê¤Î¶Ê¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÊÌ¤ì¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥æ¥Ë¥¾¥ó¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢ºÆ¤Ó5¿Í¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹À¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¤³¤À¤Þ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤Î´ê¤¤¤¬¹ÎÄê¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¶Ê°ì¶Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅö»þÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ä¤·¤µ¤äÌ¾»ÄÀË¤·¤µ¤¬¾º²Ú¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£MC¤ÇÅâ²Ä²ÄÌò¤ÎLiyuu¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢À¼¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢Åö»þ¤«¤éÁö¤êÂ³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½´°À®¤·¤¿¡£²á¤´¤·¤¿·îÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤é¡¢³Ú¶Ê¤Ë¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ËÃ£¤Ï¡ÖÌ¤ÍèÍ½Êó¥Ï¥ì¥ë¥ä¡ª¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢1st¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤«¤é4Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤«¤Î¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¿´¤¬¶á¤Å¤¤¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¶Ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤â¡¢¤½¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¼Ô¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£4Ç¯¤Î·îÆü¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£MC¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉáÊ×À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï·è¤·¤Æ±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¼¤Ê¤¥¹¥Æー¥¸¤«¤é4Ç¯¶á¤¤·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¤³¤Î4Ç¯¤ÇLiella!¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤â¡¢Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÀ¼±ç¤¬Ìá¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ð´é¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤È¤â¡¢º£¤Ç¤ÏÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÇ®ÎÌ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë·Ê¿§¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Liella!¤È¸ò¤ï¤ê¡¢¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥³ー¥ëºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤Î³¹¤Ç¤¤¤Þ¥¥ß¤È¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤É¤ì¤Û¤É·Ê¿§¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¡¡¤â¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈLiella!¤¬½Ð²ñ¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¸òº¹ÅÀ¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÑëÆáÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£±Ê±ó¤Ë»×¤¨¤ë»þ´Ö¤â¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë½ª¤ï¤ê¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î¾å¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â±Ê±ó¤Ë¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¤â¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë·Ê¿§¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¾¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëLiella!¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¤¢¤Î°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Liella!¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áËÌÌî¥À¥¤¥¡Ë