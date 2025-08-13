第3試合では春夏連覇を目指す横浜が登場

爆発的な人気を見せている。熱戦が続く第107回全国高校野球選手権。13日に大会第8日目を迎えると、12日の段階で入場券は全て完売した。さらに14日の第9日目も前売りで全て売り切れの“事態”に。「いいなぁ！」「え、平日なのに」とファンも驚いている。

大会序盤は空席が目立った甲子園だが、大会6日目の11日、今大会初めてとなる「入場券完売通知」が発表した。そして12日の午後3時8分、大会本部は「第8日（8/13）の入場券は前売りで完売しましたので、当日券の発売はありません」とした。この日は第1試合で健大高崎（群馬）-京都国際、第2試合は関東第一（東東京）-中越（新潟）、第3試合では神村学園（鹿児島）-創成館（長崎）が相まみえた。

登場する6校のうち、3校が昨夏4強で、プロ注目の選手も数多くいたことも人気を後押ししたのかもしれない。そして3試合が終わると、大会本部は午後3時38分に14日の入場券も前売りの段階で完売したことを発表。14日は仙台育英（宮城）-開星（島根）、沖縄尚学-鳴門（徳島）、横浜（神奈川）-綾羽（滋賀）の3試合が予定されている。第4試合の津田学園（三重）-広陵（広島）は、広陵の出場辞退により中止となった。

連日の好カードに加えて、お盆により休みを取っていたファンも多かったかもしれないが、さすがの甲子園人気にファンも注目。「明日の甲子園は全て完売」「平日だけど甲子園完売なの？」「高校野球人気すぎるな」「行こうと思ったけど全て完売してた……」などと驚きが広がった。（Full-Count編集部）