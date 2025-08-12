²ø´ñ¸¸ÁÛ¥é¥¤¥¿ー¡¦Ä«µÜ±¿²Ï¤ËÊ¹¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¤Î30Ç¯»Ë¡Ö¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤Î°äÅÁ»Ò¤ÏÄç»Ò¤Î¼ö¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë±ÇÁü¤È½ÐÈÇ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¥éー¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢ÇØ¶Ú»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Î±Ç²è²½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚ¸÷»Ê»á¤Î16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥Û¥éー¾®Àâ¡Ø¥æ¥Ó¥¥¿¥¹¡Ù¤Î´©¹Ô¤âÏÃÂê¤Ë¡£NHK¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ç¤â7·î2Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Û¥éー¥Öー¥à¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Û¥éー¤ÎÏÃÂê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»¨»ï¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Û¥éー½ñÉ¾¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿²ø´ñ¸¸ÁÛ¥é¥¤¥¿ー¡¦Ä«µÜ±¿²Ï»á¤¬¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¤ò²òÀâ¤·¤¿¿·½ñ¡Ø¸½Âå¥Û¥éー¾®Àâ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î100ºý¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡¢7·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÃø¤Ç¤Ï¡¢Äç»Ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·À¤³¦Ãæ¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿ÎëÌÚ»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾®ÌîÉÔÍ³Èþ»á¤Î¡Ø»ÄãÒ¡Ù¡¢ß·Â¼°ËÃÒ»á¤Î¡Ø¤Ü¤®¤ï¤ó¤¬¡¢Íè¤ë¡Ù¤Ê¤É½ÅÍ×ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¸½Âå¤Þ¤Ç¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¤ÎÄ¬Î®¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆºîÉÊ¤Ë¤ÏÎà»÷¥Æー¥Þ¤ä´ØÏ¢¤¹¤ëºî²È¤ÎºîÉÊ¤¬¡ÖÊ»ÆÉ¤Î¥¹¥¹¥á¡×¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È¼Â¤Ë¿ôÉ´ºý¤Ë¤âµÚ¤Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸½Âå¥Û¥éー¾®Àâ¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìºý¤À¡£ËÄÂç¤ÊºîÉÊ·²¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ä«µÜ»á¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤«¤é¶²ÉÝ¤¬ÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿30Ç¯
ーーº£²ó¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤òÂè1¾Ï¡Ö¸½Âå¥Û¥éー¤ÎËÖ¶½¡×¤Î¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100ºý¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÃæ¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
Ä«µÜ±¿²Ï¡Ê°Ê²¼¡¢Ä«µÜ¡Ë¡§ºÇ½é¤ËÌÜ¼¡¤ò¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾åÅÄ½©À®¤Î¡Ø±«·îÊª¸ì¡Ù¤ä²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¡ØÌ´½½Ìë¡Ù¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¸ÅÅµ¤Î¾Ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ã¤¤¥Û¥éー¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·½ñ¤Î¥Æー¥Þ¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¸½Âåºî²È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ºîÉÊ¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢°ÊÁ°¤È°Ê¸å¤Ç·Ê¿§¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢¸½Âå¥Û¥éー¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾®Àâ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ö¤¤¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤ä¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤È¤¤¤¦ÊªÍýÇÞÂÎ¤Ë¼ö¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢Ææ¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÌÏÊï¤·¤¿ºîÉÊ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¥Û¥éーºîÉÊ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬¡¢Äç»Ò¤Î¼ö¤¤¤¬ÅÁÀ÷¤¹¤ë¸½¾Ý¤È¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥éー¾®Àâ¤Î°äÅÁ»Ò¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¡È¥ßー¥à¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å30Ç¯¤«¤±¤Æ¶²ÉÝ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ーーº£²ó¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥Û¥éー¤Î»þÂå¡×¤ä¡Ö²øÃÌÊ¸·Ý¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤´¤È¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÁ´8¾Ï¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÄ«µÜ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡ÈÅ¾µ¡¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ー¥Ý¥¤¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«µÜ¡§¤Ò¤È¤Ä¤Ï95Ç¯¤ÎÀ¥Ì¾½¨ÌÀ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¦¥¤¥ô¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Û¥éー¤¬½é¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹¥¤¤â¤Î¡É¤À¤±¤¬°¦¹¥¤¹¤ë¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¥Û¥éー¤¬½ñÅ¹¤Ç»³ÀÑ¤ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤É¤ó¤É¤ó¤È¥Û¥éー¾®Àâ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï98Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¾®ÌîÉÔÍ³Èþ¤µ¤ó¤Î¡Ø»Óµ´¡Ù¡£ÆüËÜ¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¤Ï³¤³°¥Û¥éー¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¡Ø¼ö¤ï¤ì¤¿Ä®¡Ù¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î´°À®¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¾®Ìî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Öー¥à¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡Ø»ÄãÒ¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËÜ¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Îºî²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÅÍ×ºî¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í½ÅÍ×ºî²È¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢2015Ç¯¤Îß·Â¼°ËÃÒ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø¤Ü¤®¤ï¤ó¤¬¡¢Íè¤ë¡Ù¡£¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò´Þ¤á¤¿¤³¤Î5ºî¤¬90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë³Æ»þÂå¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¤ÎÆ»¶Ú¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ーー¤¤¤º¤ì¤âËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¾®Àâ¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î¿·½ñ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Û¥éー¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÎ¤ë¾®Àâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Ç¤ÏÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤â½ÅÍ×ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
Ä«µÜ¡§¥Ö¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¾®Àâ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥éー¾®Àâ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ËÅç¤ê¤¹¤È¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¦¥¤¥ô¡Ù¤ä¡Ø¹õ¤¤²È¡Ù¤ÈÆ±¤¸ÆüËÜ¥Û¥éー¾®ÀâÂç¾Þ¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¡£»à¤ó¤À²ÈÂ²¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÅç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¶²¤í¤·¤¤¾®Àâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È»×¤¦ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Ä¤±¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ーー¤Þ¤¿¡¢Éñ¾ë²¦ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¡ØÊ¥¤Î²¦¡Ù¤ä¼ëÌîµ¢»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¯¤é¤ä¤ß¥¬ー¥ë¥º¥Èー¥¯¡Ù¡¢²ÖË¼´Ñ²»¤µ¤ó¤Î¡ØÎøÃÏ¹ö¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Û¥éー¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ê¤¤ºî²È¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«µÜ¡§Éñ¾ë¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¼ëÌî¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿²ÖË¼¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Û¥éーºî²È¤È¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿¥Û¥éー¤ò½ñ¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»°Êý¤È¤âÉáÃÊ¤Ï¥Û¥éー°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ø´ñ¸¸ÁÛÅª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î´¶³Ð¤¬±Ô¤¯¡¢¥Æー¥Þ¤ä¼êË¡¤È¤â¤½¤ì¤¬¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤âËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾®Àâ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥Û¥éー¥¬¥¤¥É¤Ç¤ÏÏ³¤ì¤¬¤Á¤ÊºîÉÊ·²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¦¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤5Ç¯¸å10Ç¯¸å¤Î¥Û¥éー¾®Àâ
ーーº£²ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÉÝ¤µ¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥Û¥éー¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÃÎ¼±¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô½½ÇÜ¤ÎÆÉ½ñÎÌ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«µÜ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Û¥éーÂÎ¸³¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«µÜ¡§¸¸ÁÛÊ¸³Ø¤ä²ø´ñ¾®Àâ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°Õ¼±¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿ïÊ¬¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤Ï¤ê²ø¤·¤¤ÏÃ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¡¢ÉÝ¤¤ÏÃ¤Ë¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤Î¡Ø¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØËâ½Ñ»Õ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿À¸¼ó¤¬¾®½®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÉÁ¼Ì¤ËÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£²ø´ñ¸¸ÁÛ¥é¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍðÊâ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÉÝ¤¬¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥éー¥Þ¥ó¥¬¤ä¿´Îî¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤Î¥¬¥Á¤ÇÉÝ¤½¤¦¤ÊËÜ¤Ï¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£Í§¤À¤Á¤Î²È¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーーËÜÃª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇÉÝ¤¤ËÜ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¡¢¥Û¥éー¾®Àâ¤ÏX¤Ê¤É¤Ç¤â¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤«¤éÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«µÜ¡§¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁÀ÷¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ーー¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£²ó100ºý¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿¶²ÉÝ¤¬¼¡¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¸½Âå¤Îºî²È¤Þ¤Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«µÜ¡§¼Â¤ÏºÇ½é¤Ë¤³¤Î´ë²è¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬4Ç¯Á°¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤È¤À¤¤¤Ö¥Û¥éー¤Î·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬Î®¹Ô¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ä¤ÏÀµÄ¾Í½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Û¥éー¾®Àâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤ÎËÜ¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Û¥éー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥éー¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Î¥Öー¥à¤ÇÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬¤Þ¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤¥Û¥éー¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢8·î21Æü¤Ë¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤é¡ØÉÝ¤¤ÏÃÌ¾Ãø88 ÍðÊâ¡¢¥¥ó¥°¤«¤é¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤â´©¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï1920Ç¯Âå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤Î¡¢ÆüËÜ¡¦³¤³°¤ò´Þ¤á¤¿Ì¾ºî¥Û¥éー¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¶²ÉÝ¤Î·ÏÉè¤ò¤¿¤É¤ëÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Û¥éー¥Öー¥à¡×¤Ç¥Û¥éー¾®Àâ¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Û¥éー¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê»³Æâ¿¸ÂÀÏº¡Ë