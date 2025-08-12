数億円とみられる巨大なダイヤモンドの指輪を公開! C・ロナウドが長年のパートナーと婚約
アルナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド(40)の恋人ジョージナ・ロドリゲスさん(31)が11日、自身のインスタグラム(@georginagio)で婚約を明かした。
ロドリゲスさんは左手薬指に大きなダイヤモンドの指輪を着け、互いの手を重ねた写真をアップ。スペイン語で結婚の誓いの言葉を意味する「Sí, quiero.」とともに「En esta y en todas mis vidas.(この人生でも、そしてこれからの人生でも)」と綴った。
イギリス『デイリー・メール』は専門家の話として、婚約指輪が数百万ドル(数億円)の価値がある可能性を伝えている。
アルゼンチン系スペイン人モデルのロドリゲスさんは、C・ロナウドがレアル・マドリーに在籍していた2016年頃から交際。2人の間に誕生した7歳と2歳の娘がいるほか、C・ロナウドが母親を公表していない3人の子どもの継母でもある。
