2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に挑む各国の登録選手が、『Volleyball World』の公式サイトで発表されている。

世界バレーは、2025年9月12日（金）から28日（日）にかけてフィリピンのマニラで開催される。このロスターは各国最大25名の選手で構成され、最終登録選手14名あるいは12名のベースとなる。

ネーションズリーグ2025（VNL）で優勝を果たした、FIVB世界ランキング1位の男子ポーランド代表の登録選手をチェックしてみると、全25名が登録。

VNLでもプレーし大会MVPを獲得したミドルブロッカー（MB）のヤクブ・コハノフスキや、アウトサイドヒッター（OH）のウィルフレド・レオンやトマシュ・フォルナル、オポジット（OP）のケヴィン・ササクらの他、今シーズンに大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋へ新規加入するMBのノルベルト・フベルや、2年ぶりに日本のリーグに復帰し、SVリーグ男子の東京グレートベアーズに加入するOPのバルトシュ・クレクも名を連ねている。

なおVNL期間のトレーニング中に右足を負傷した、OHのアレクサンデル・シリフカは登録されていない。

■2025バレーボール男子世界選手権 男子ポーランド代表メンバー25名

1.アレクセイ・ナセヴィッチ／OP追加

3.ヤクブ・ポピフチャク／L

4.マルチン・コメンダ／S

6.バルトシュ・クレク／OP追加

8.マテウシュ・チュンキエヴィチ／L追加

9.ウィルフレド・レオン／OH

10.バルトシュ・ベドノシュ／OH

12.アルトゥル・シャルプク／OH

14.クバ・ハウリルク／L追加

15.ヤクプ・コハノフスキ／MB

16.カミル・セメニウク／OH

18.マクシミリアン・グラニエチュネ／L

20.セヴェリン・リピンスキ／MB追加

21.トマシュ・フォルナル／OH

22.カジエタン・クビツキ／S追加

27.ミハウ・ギエルゾット／OH追加

30.バルトウォミェイ・ボウォンジ／OP

34.シモン・ヤクビシャク／MB

35.ケヴィン・ササック／OP

44.ウカシュ・コズブ／S追加

50.バルトシュ・ゴムウカ／OP追加

72.マテウシュ・ポレンバ／MB

73.ヤクブ・ノヴァク／MB

96.ヤン・フィルレイ／S

99.ノルベルト・フベル／MB追加

