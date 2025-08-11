世界バレーに登録されている25名の男子ポーランド代表選手一覧
2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に挑む各国の登録選手が、『Volleyball World』の公式サイトで発表されている。
世界バレーは、2025年9月12日（金）から28日（日）にかけてフィリピンのマニラで開催される。このロスターは各国最大25名の選手で構成され、最終登録選手14名あるいは12名のベースとなる。
ネーションズリーグ2025（VNL）で優勝を果たした、FIVB世界ランキング1位の男子ポーランド代表の登録選手をチェックしてみると、全25名が登録。
VNLでもプレーし大会MVPを獲得したミドルブロッカー（MB）のヤクブ・コハノフスキや、アウトサイドヒッター（OH）のウィルフレド・レオンやトマシュ・フォルナル、オポジット（OP）のケヴィン・ササクらの他、今シーズンに大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋へ新規加入するMBのノルベルト・フベルや、2年ぶりに日本のリーグに復帰し、SVリーグ男子の東京グレートベアーズに加入するOPのバルトシュ・クレクも名を連ねている。
なおVNL期間のトレーニング中に右足を負傷した、OHのアレクサンデル・シリフカは登録されていない。
■2025バレーボール男子世界選手権 男子ポーランド代表メンバー25名
1.アレクセイ・ナセヴィッチ／OP追加
3.ヤクブ・ポピフチャク／L
4.マルチン・コメンダ／S
6.バルトシュ・クレク／OP追加
8.マテウシュ・チュンキエヴィチ／L追加
9.ウィルフレド・レオン／OH
10.バルトシュ・ベドノシュ／OH
12.アルトゥル・シャルプク／OH
14.クバ・ハウリルク／L追加
15.ヤクプ・コハノフスキ／MB
16.カミル・セメニウク／OH
18.マクシミリアン・グラニエチュネ／L
20.セヴェリン・リピンスキ／MB追加
21.トマシュ・フォルナル／OH
22.カジエタン・クビツキ／S追加
27.ミハウ・ギエルゾット／OH追加
30.バルトウォミェイ・ボウォンジ／OP
34.シモン・ヤクビシャク／MB
35.ケヴィン・ササック／OP
44.ウカシュ・コズブ／S追加
50.バルトシュ・ゴムウカ／OP追加
72.マテウシュ・ポレンバ／MB
73.ヤクブ・ノヴァク／MB
96.ヤン・フィルレイ／S
99.ノルベルト・フベル／MB追加