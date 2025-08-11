»²À¯ÅÞ¡¦¤µ¤ä»á¤¬40¡Á50Âå¤ÎÃËÀ¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¥ï¥±¤Ï¡Ö¡È¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿À¤Âå¡É¤òÂåÊÛ¤Ç¤¤ë¸õÊä¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡©
¡¡¡Ç25Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ÇÇÔËÌ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤òÉ¸ÜÖ¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢À¯¼£¤Ø¤Î¡ÈÌÜ³Ð¤á¡É¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡Í¸¢¼Ô¤Î¿´¤ò摑¤ó¤À¡ÖÈ¿¶Û½Ì¡×¡Ö¤µ¤ä¡×¸õÊä
¡¡¡ÈÌÜ³Ð¤á¤¿¡É¿Í¡¹¤¬»²À¯ÅÞ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ÜÌ±¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÅªµßºÑ¤Ø¤Î³éË¾¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À¯¼£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃÓ¸ÍËüºî»á¤Ï¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤ò¡ÖÈ¿¶Û½Ì¤ÎÌÀ²÷¤ÊÁÊ¤¨¤È¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤ÎÂ¸ºß¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãæ¤Ç¤â¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤òÆ²¡¹¤È¼çÄ¥¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñºÄ»Ä¹â¤Ï1000Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£30Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤È¤â¤ËºâÀ¯½ÐÆ°¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ä¥±¤¬º£¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤äÉÏº¤¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Û½Ì¤ÎÁÊ¤¨¤¬ÆÃ¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸³èº¤µçÁØ¤äÃæ¹âÇ¯ÁØ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡È¹ñ¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ½õ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½Èà¤é¤ËÆÏ¤¤¤¿¡È°¦¾ð¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢¡¤µ¤ä»áÍÊÎ©¤ÎÅìµþÁªµó¶è¤Ï¡ÖÁ´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤Ë¤â±Æ¶ÁÂç
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÀïÎ¬¤Ç¶Ë¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸«¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìµþÁªµó¶è¤ËÍÊÎ©¤µ¤ì¤¿¤µ¤ä»á¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡ÖÈà½÷¤â½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡£¤½¤·¤ÆÅìµþÁªµó¶è¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡È¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿À¤Âå¡É¤òÂåÊÛ¤Ç¤¤ë¸õÊä¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¶¦´¶¤Î³ÍÆÀ¤ÈÁ´¹ñÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤Î°ú¤¾å¤²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢40¡Á50Âå¤ÎÃËÀ¤ÎÉ¼¤ò°ìÈÖ¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤È¤¨µÄÀÊ¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤Î¼çÆ³¸¢¤ÏºâÌ³¾Ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÊÑ³×¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖºâÀ¯Ë¡¤äºâÌ³¾ÊÀßÃÖË¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤ÊÀ¯¼£Åª°Õ»×¤ÈÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ëÀªÎÏ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢²â¤¬´Ø¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»²À¯ÅÞ¤ÎÂæÆ¬¤Ï¡¢°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô½½Ç¯¤«¤±¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¡È±åÇ°¡É¤ä¡ÈÊÄºÉ´¶¡É¤Î·ë¼Â¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¿É»À¤òçÓ¤áÂ³¤±¤¿É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÝµÊ°¤¬¡È³ÐÀÃ¡É¤Ë¾º²Ú¡ª
¡¡»²À¯ÅÞ¤òÉ®Æ¬¤Ë±¦ÇÉ·ÏµÄ°÷¤¬Ìö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿º£²ó¤ÎÁªµó¤À¤¬¡¢SNS¤ä³¹Æ¬¤Ç¤Ï¡È±¦ÇÉÅª¤Ê¶¦´¶¡É¤ò¸ì¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ´ØÅì¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÈó¾ï¶Ð¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿¼»³½Ó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦48ºÐ¡Ë¡¢¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Î¿¦¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¾ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¿¡£½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ºÇ½é¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Ç¤Î´ü´Ö¹©¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÈÆ±¤¸ÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤Ê¤¼³°¹ñ¿Í¤ÈÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç°·¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢²¼¤ÇÇÉ¸¯Ë¡²þÀµ¤ò¿Ê¤á¤¿ÃÝÃæÊ¿Â¢¤Ø¤Î±åÇ°¤Ïº£¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£°ì»þ¤Ï¤½¤ÎÅÜ¤ê¤«¤éº¸ÇÉÀ¯ÅÞ¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ËÍîÃÀ¤·¡¢ºÆ¤Ó´ó¤ëÊÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ê¿¶Ñ·î¼ý¤Ï15Ëü¡Á20Ëü±ß¡£¿¦¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿®ÍÑ¤â¤Ê¤¤¤«¤éÉô²°¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤º¡¢¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤ÏAKB48¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×
¡¡±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»à¤ó¤À¤è¤¦¤ÊËèÆü¡×¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÈÕ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë±Ç¤Ã¤¿»²À¯ÅÞÂåÉ½¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾»á¤Î±éÀâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÃË¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¿È¤ËÅÅÎ®¤¬Áö¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¡È±¢¥¥ã¡É¤À¤Ã¤¿¿¼»³¤µ¤ó¤Ï¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ëÅÞ¤Î½¸²ñ¤Ç¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¿¤Á¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢À³Ê¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢²¿»ö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é·ëº§¤â¡¢À¤Â¯Åª¤Ê¹¬¤»¤âË¾¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢´÷¤Þ¤ï¤·¤¤¼«¸ø¤òÅÝ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
