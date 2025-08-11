山形vs水戸 スタメン発表
[8.10 J2第25節](NDスタ)
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 10 氣田亮真
MF 21 田中渉
MF 25 國分伸太郎
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 19 岡本一真
MF 14 坂本亘基
MF 17 寺山翼
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 15 長尾優斗
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 44 奥田晃也
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 知念哲矢
MF 16 塚川孝輝
MF 39 山本隼大
MF 47 仙波大志
MF 70 新井瑞希
FW 22 久保征一郎
FW 76 根本凌
監督
森直樹
