お笑いコンビ・カカロニの栗谷が、一番モテる若手芸人を実名告白した。

【映像】一番モテる若手芸人

8月6日（水）、『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）#42が放送。今回は森香澄、田中美久、カカロニ栗谷がガチトーク。視聴者やスタッフのリアルなお悩みに森と田中が真剣＆ぶっちゃけトークで答えた。

栗谷は浮気の話題になると「若手芸人はやっぱチャラいっすよ。テレビに出る前の若手芸人は…」と切り出し、森が「でもお金ないですよね？」と問いかけると、「お金ないからこそ、面倒見てあげたい女性が集まるんですよ」と鋭く指摘した。その理由について「やっぱお笑いライブに、推し活みたいな感じで女性ファンが来てくれるから」と分析。森が「そこに手を出すってことですか？」とさらにツッコむと、「ここに手出します、若手芸人」と率直に答え、スタジオでは驚きの声が上がった。

さらに「今いちばんモテている若手芸人は？」との問いには、「エバースの佐々木くんとかじゃないですか」と、具体的な芸人の名をあげた上で、「吉本の若手だと、９番街レトロやナイチンゲールダンスのメンバーもすごくモテている」と補足。ライブ会場での若手芸人と女性ファンのリアルな関係性が浮き彫りになった放送回だった。