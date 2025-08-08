¡ÖÆþ»îÉÔÀµ¡×úÄ¹ñ»á¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö°Ö°ÂÉØ²£ÎÎ¡×ÕúÈþ¹á»á¤âÆÃ¼Ï¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
ÕúÈþ¹á¡Ê¥æ¥ó¡¦¥ß¥Ò¥ã¥ó¡Ë¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¼ÏÌÈ¤òÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë·úµÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ë¡Ì³Éô¼ÏÌÈ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬£·Æü¤Î²ñµÄ¤Ç·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Õú¸µµÄ°÷¤ÏµìÆüËÜ·³°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô¤Î¸å±ç»Ù±ç¶â²£ÎÎ¤Ê¤É£¸·ï¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤ËÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤ÇÄ¨Ìò£±Ç¯£¶·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖÃæ¤À¡£
Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÏÌÈ¿³ºº°Ñ¤Ï£·Æü¡¢者¹ñ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¡Ë¸µÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞÂåÉ½¤ÈºÊ¡¦Å¢·Ä¿´¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥·¥à¡Ë»á¡¢ÖÃ¹¯°°¡Ê¥Á¥§¡¦¥«¥ó¥¦¥¯¡Ë¸µµÄ°÷¡¢者´î¥è¥ó¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ò¥è¥ó¡Ë¸µ¥½¥¦¥ë»Ô¶µ°é´Æ¤é¤Î¼ÏÌÈ¡¦Éü¸¢¤ò·úµÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢¤³¤ÎÌ¾Êí¤ËÕú¸µµÄ°÷¤ò´Þ¤á¤¿¡£
Õú¸µµÄ°÷¤ÏÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓÍý»öÄ¹¤È¤·¤Æ°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô»Ù±ç³èÆ°¤ò¤·¤¿ÍúÎò¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ£²£°£²£°Ç¯£´·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç¶¦¤Ë»ÔÌ±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÇÅöÁª¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±Ç¯£µ·î¡¢°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô¤ÎÍûÍÆÞ¬¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë»á¤¬Õú¸µµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡Ö£³£°Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯£´·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç¶¦¤Ë»ÔÌ±ÅÞ¡ÊÌ±¼çÅÞ¤Î±ÒÀ±À¯ÅÞ¡Ë¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÇÅöÁª¤·¤¿Õú¸µµÄ°÷¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÇ¤´ü³«»ÏÁ°¤«¤éÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï£²£°£²£°Ç¯£¹·î¡¢Õú¸µµÄ°÷¤ò²£ÎÎ¤äº¾µ½¤Ê¤É£¸·ï¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤ÇÄ¨Ìò·º¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç£´Ç¯£²¥«·î¤«¤«¤Ã¤¿¡£Õú¸µµÄ°÷¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÇ¤´ü¤òÀµ¾ï¤Ë½ª¤¨¡¢ÂçË¡±¡¤Î³ÎÄêÈ½·è¤Ï¤½¤ì¤«¤é£¶¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤«¤é½Ð¤¿¤¿¤á¡ÖÃÙ¤¤ÄêµÁ¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÂçË¡±¡¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Õú¸µµÄ°÷¤Ï¡ÖÌµºá¡×¤À¤È¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¡ÖÀµµÁÏ¢¤Î³èÆ°²áÄø¤Ç»ä±×¤òÄÉµá¤·¤¿¤ê¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦ËÅ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£