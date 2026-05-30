トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米政権が過去の政権による「司法の政治利用」の被害者救済のためとして創設を発表した基金を巡り、南部バージニア州の連邦地裁は29日、創設手続きを一時差し止めるよう命じた。米メディアが報じた。2021年の議会襲撃事件の訴追に関わった元検察官らが22日、阻止を求めて提訴していた。米メディアによると、地裁の命令により米政府が基金に資金を移すことや請求者への支払いなどが当