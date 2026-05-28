他人名義のインターネットバンキングの口座を譲り受けたとして、結婚相談所を運営する男が再逮捕されました。警察によりますと、再逮捕されたのは、結婚相談所などを運営する「DL－NEXT」の社長・石田勇太容疑者(40)です。石田容疑者は今年4月、他の者と共謀して他人名義のインターネットバンキング口座3つのログインIDや暗証番号などを、現金と引き換えに譲り受けた疑いが持たれています。警察は石田容