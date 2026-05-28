息子を装い「仕事の契約にお金が至急必要だ」などと嘘の電話をかけ、高齢女性から現金150万円をだまし取ったとして21歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、静岡県三島市の建設作業員、柳沢大海容疑者（21）です。柳沢容疑者は今年3月上旬、仲間と共謀して東京・足立区に住む70代の女性の自宅に「仕事の契約にお金が至急必要だ」などと嘘の電話をかけ、自宅を訪れて現金150万円をだまし取った疑いがもたれています