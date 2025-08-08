「可愛すぎるの苦手」な人へ！【しまむら】大人が着やすい♡「花柄アイテム」

ヴィンテージライクなフラワープリントがトレンドの今シーズン。取り入れてみたいけれど、可愛すぎる気も……？ そんな人にぴったりの商品を【しまむら】で発見しました。絶妙な小花柄に惹かれるトップスや、シックな色合いで派手見えしすぎないパンツなど、大人が着やすい「花柄アイテム」をご紹介します。

絶妙なデザインで大人も着やすい花柄トップス

【しまむら】「コバナガラハンT」\1,089（税込）

「しまパト歴23年」（Instagramプロフィールより）の@aiaimama.v.v.vさんが「大人が着やすい絶妙な小花柄」とプッシュするのは、ホワイトベースにブルーが爽やかに映えるこちらのトップス。くしゅくしゅとした質感がナチュラルな雰囲気を演出。ミドル世代もデイリー使いしやすそうです。

大人フェミニンに着こなせる主役級ワンピ

【しまむら】「ワッフルコバナガラRキャミOP」\1,969（税込）

落ち着いた印象を与えるブラウンの小花柄が、大人フェミニンを演出するキャミワンピ。胸元のハートカットデザインやポコポコとしたワッフル生地も、コーデにいいアクセントを与えます。主役級に映えるキャミワンピは、夏コーデのマンネリ回避にも一役買ってくれそう。

レトロっぽ配色でヴィンテージライクな着こなしに

【しまむら】「ハナガライージーパンツ」\1,089（税込）

オフホワイト × モカカラーのレトロっぽ配色で、ヴィンテージライクな着こなしを楽しめる花柄パンツ。ゆるっと穿けるシルエットは、こなれ感を演出するだけでなく、おしゃれに体型カバーが叶いそうなのも嬉しいポイントです。シンプルな白ブラウスに合わせて、一気に垢抜けた印象に。

シックな色合いで大ぶりなのに派手見えしない

【しまむら】「イージーパンツ」\1,639（税込）

しまむらで展開されている大人向けブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）」の花柄パンツは、大人っぽくシックな色合いが魅力。大ぶりの花柄も派手見えせず、上品に着こなせそうです。ウエストはゴム仕様で楽ちんなほか、接触冷感機能も付いているのが夏に嬉しいポイント。快適な穿き心地で、アクティブな日や旅行などにも重宝しそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@aiaimama.v.v.v様、@chii_150cm様、@chiki_o0様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i