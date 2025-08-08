¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙR157ÏÃ¡¢±à»Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì»²²Ã¤·¤¿·ëº§¼°¤Ç¿·Ïº¿·ÉØ¤¬»¦³²
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
R157ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãR157ÏÃ¡ÖÈäÏª±ã¤ÈÆó¤Ä¤Î½ÆÀ¼¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¡ä
±à»Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÈÍö¤Ï¿¹¤Î¶µ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¼çÌò¤ÏÈ«»³ºâÈ¶Åö¼ç¤ÎÈ«»³Í¥¤È°ËÆ£ÈþÈÁ¡£±à»Ò¤Ï¿·Ïº¤ÎÍ¥¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£±à»Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Í¥¤¬È«»³²È¤ÎÊÌÁñ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿ÈþÈÁ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¡¢·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÈäÏª±ã¤Ë¤ÏÍ¥¤ÎÊì¡¦È«»³ÌÚÌÊ»Ò¡¢»Ð¤ÎÀÐ¸¶Íý¹á»Ò¤È¤½¤ÎÉ×¤ÎÀÐ¸¶Ã£Ìé¡¢ÇìÉã¤ÎÈ«»³·ò»ÖÏº¡¢½¾»ÐËå¤ÎÈ«»³Í¼Ó¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ´é¿§¤Î°¤¤ÈþÈÁ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Äï¤Î°ËÆ£Á±Ê¸¤¬Àî¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥Æ¡¼¥¸¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈþÈÁ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿Í¥¤ÏÀÊ¤òÎ©¤Ä¤¬¡Ä¡Ä¡£²ñ¾ì¤«¤é½Ð¤ëÁ°¤Ë°§»¢¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿±à»Ò¤Ï¡¢Í¥¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡£¤½¤³¤Ø¡¢¥³¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬¡ÖÃó¼Ö¾ì¤ËÍ¥¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¶Ã¤¯Ãæ¡¢Àî¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é½ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Æ±¤¸·ý½Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¿·Ïº¿·ÉØ¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Ë¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤ë¡£ÈÈ¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡ä¡ä¡ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙR157ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü8ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
