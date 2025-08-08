世界最大の格闘技団体「ONEチャンピオンシップ」は11月16日に有明アリーナで行われる「ONE173 スーパーボンVS野杁」で追加対戦カードが決定し発表された。バンタム級キックボクシング戦で秋元皓貴（日本）―ウェイ・ルイ（中国）が決定。秋元は日本人で初のONE立ち技世界王者に輝いた実績を持つ。今年3月「ONE172」では、元MMA王者ジョン・リネカーと対戦。判定勝ちした。

対戦するウェイ・ルイはプロ戦績70勝4敗を誇る中国のキックボクサー。24年5月には「ONEファイトナイト22」で秋元を相手にONEデビューを果たし、接戦を制し判定勝ち。しかし、判定を巡っては物議を醸した。

再戦する秋元は「前回に続き日本大会に参戦が決まり、とてもうれしく思っています。リマッチは前回の対戦後すぐから要求していたので、再戦が決まりさらに気合が入りました。この試合に勝つことで、改めて自分の価値を証明できると思っています」と意気込む。「前回以上のパフォーマンスを発揮できるよう、試合までしっかりと準備していきたいと思います」とリベンジに燃える。

対戦するウェイ・ルイは「とても楽しみです。きっと思い出に残る素晴らしい旅になると思います。彼は非常に強い選手で、前回の試合でも大きなプレッシャーを感じました。前回の対戦で互いをより理解できたと思います。今回は前よりもっと激しく、スリリングな展開になると信じています」と返り討ちを誓っていた。