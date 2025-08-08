雑誌『ピチレモン』や『non-no』の専属モデルやドラマ『おしゃ家ソムリエおしゃ子!』（テレビ東京系）シリーズで主演を務めた矢作穂香が、港区女子化していると話題になっている。

【写真】“港区女子”化したと話題の矢作穂香、キラキラ投稿が凄い！

「キャバクラなど夜職情報を発信するXユーザーが、矢作さんがSNSで投稿した写真で身につけていた時計やアクセサリーのブランドと値段を特定。約1400万円のパテックフィリップノーチラスや990万円のオーデマ・ピゲのロイヤルオークの腕時計などを身につけていたんです」（芸能ライター、以下同）

8月6日に投稿されたこのポストは、7日の段階で732万回表示されるほどバズる結果に。

2009年に大手芸能事務所からデビューするも、移籍を経て2023年9月に退社して現在はフリーランスで活動している矢作。しかし独立した翌年の2024年にTikTokで配信されたショート動画ドラマに出演したのを最後に、俳優業は行っていない。

「旅の様子を紹介する個人のYouTubeチャンネルは今年に入ってからも更新されていますが、再生回数は数千回程度。チャンネルは『MATHILDA』という会社がプロデュースしていると紹介されていますが、YouTubeの収益などで稼いでいるとは思えません」

チャンネルを開設して最初に公開された動画では、「独立して会社を立ち上げた」と話しているだけに、タレント業以外の事業を行っている可能性もあるが、SNSでは心配する声が上がっている。

《演技が好きで、深夜ドラマ結構見ていたよ…事務所退所されたんよな？ どうしたんだ？》

《上り詰める前の女優さんがここまで高いものを載せるのはイメージ重視の女優業で売っていくには得策じゃない気がするんだけど、 それより承認欲求が勝っちゃう感じなのかな》

《この子派手な系統で出ていたわけじゃないし（どちらかというと地味めな役）、最近テレビで見ないと思ったら夜職によくいる系統なってて女優としてのブランディング失敗だな》

と俳優としてはマイナスでは？ との声も。一方で、

《女優業で声かかりにくくならない？ それともインスタグラマー路線にもう振り切ったってこと？》

と、予想する人も。

「有名インフルエンサーの“案件”と呼ばれる企業PR投稿などは、フォロワー数×1円のギャラが相場とも言われていて、テレビで見る売れっ子タレントよりも稼いでいるケースも。矢作さんは現在そのようなPR活動を行っている形跡はないですが、フリーで活動しているなら競争率が高い俳優業よりも、インフルエンサー路線に転身するのは正しいかもしれません」（広告代理店関係者）

キラキラ系インフルエンサーとして活躍する日も近い？