アイリスオーヤマは、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のデザインを採用した「赤ちゃんのおしりふき」「流せるミニウェットシート」「生きりもち」を、9月1日からインターネットサイトやドラッグストアを中心に順次発売（8月7日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。



「生きりもち」

「おぱんちゅうさぎ」は、クリエイターの可哀想に！氏が描く、幅広い世代に人気を博しているキャラクター。今回、「おぱんちゅうさぎ」の可愛らしいイラストを衛生用品2種と切り餅に採用し、多様なシーンでキャラクターの世界観を提供する。

「赤ちゃんのおしりふき」は、純水を99％使用した水分たっぷりの厚手シートを採用し、赤ちゃんのお尻の汚れを優しくふき取れる。「流せるミニウェットシート」は、手のひらサイズで持ち運びに便利なウェットシートになっている。ノンアルコールでトイレにも流せるため、おしりふきとしても使用できる。

「生きりもち」は、同社独自の低温製法（お米の食味を維持するため、玄米の保管・精米・包装全ての工程を15度以下の環境で行う製法）で精米した国産水稲もち米を100％使用し、食べやすいサイズにした切り餅の一つひとつにキャラクターをプリントした。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月1日（月）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp