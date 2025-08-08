【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】川真田紘也の強靭スクリーンアウト→完璧リバウンド

これぞ“リアル桜木花道”というプレーだった。自慢のフィジカル能力を武器に川真田紘也が、相手を背中で外側に追い出すスクリーンアウトでオフェンスリバウンドを獲得。マイボールにしてから冷静に得点をゲットし、ファンの間でも話題となっている。

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は8月6日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ1節でシリア代表と対戦。7月の強化試合ではロスター外だった富樫勇樹、馬場雄大、富永啓生らも加わり、54年ぶりの王座を目指す戦いをスタートさせた。

この試合でプレータイムが限られながら大きなインパクトを残したのが川真田だ。とりわけ自信と調子の良さが伺えたシーンが、第3クォーターの残り1分を切った場面。スリーポイントラインの外側にポジションを移した馬場雄大と入れ替わる形でゴール下に入ると、馬場のスリーポイントシュートを引き出した。

すると川真田は、シリアのオマール・イデルビに身体をぶつけながらボックスアウト。完璧に相手の前に入ると、リバウンドを成功させ、そのまま至近距離ショットも成功させる。特長である身体的な強靭さとゴール下での泥臭さが光り、「リバウンドを制する者は試合を制す」というバスケの格言を見事に体現した。

この場面はSNSでも話題を集め、ファンは「川真田、スクリーンアウト上手だよね」「60点目の川真田選手のオフェンスリバウンド、小中学生のセンターの教材にした方が良い」「マイキー最高！」「最高。天才。世界の川真田」「個人的に今日イチ熱かったシーン」と反応。中には「馬場ちゃんからのマイキーは激アツ」「何度も見てしまう」と、長崎ヴェルカでチームメイトの馬場と川真田とから生まれた得点に大興奮のファンの声も上がっていた。

川真田は2024年のパリ五輪で、最終選考の末にロスター入りを逃していた（リザーブとして帯同）。その悔しさを今大会で晴らすべく、リバウンド、スクリーン、囮の動きなど初戦から地味ながらチームを助ける泥臭い働きが光った。

今日のイラン戦でも、川真田のチームファースト精神に期待したい。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

