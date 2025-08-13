アジアカップで見えたホーバスジャパンの穴（後編）◆バスケ男子日本代表の穴・前編＞＞「河村勇輝不在でウィークポイントが露呈」なるほど、トム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）が「特別なシューター」だと繰り返し評してきただけのことはある。富永啓生（レバンガ北海道）のことだ。サウジアラビアで行なわれているFIBAアジアカップで、男子日本代表は必ずしも望むような結果や内容のバスケットボールを展開できたわけではな