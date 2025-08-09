8月8日、サウジアラビア・ジッタで「FIBAアジアカップ2025」が開催され、男子日本代表（FIBAランキング21位）がグループ第2戦でイラン代表（同28位）と激突。試合は最後まで1点を争う大接戦となったが、70－78で惜しくも日本が敗れる結果となった。 試合後、チームを率いたトム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）は「チームのペースが一番大事だった。ターンオーバӦ