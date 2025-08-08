双子を妊娠中のタレント・中川翔子が８日までに、赤ちゃんの性別について明かした。

インスタグラムで「双子、男の子みたいなのですふたりとも！とても、不思議！わたしは一人っ子だったし、母方みんな女性ばかりで女の子かと思い込んでたからまさかの！」と告白。

「うちは父も早く亡くなってたから家に男子がいる状況がほぼなく！男の子ってどんな感じなんでしょうか？電車とかアンパンマン戦隊ライダーすきになるイメージあるけど？全然わからない！」と率直な心境をつづり、「頼もしくなってくれる未来を妄想したり。意味があって、２人で来てくれるのかもな？とか。いや、まずは絶対的に守っていかなければ！未知数だけど楽しみ。先祖代々みんなの血をひいてるってミラクルすぎるなぁ、、」と思いをはせた。

「女の子ならラプンツェルドレス着せたいなぁとか名前妄想したりとかなんにも予定ないときから考えてましたが男の子は想像してなかった！なのでいまだに名前も全然きまらず」と命名は考え中だといい、「しかも双子！双子っぽくリンクしたほうがいいのか、しかし別々の人生にらなるし あわせなくていいのか、画数気にしたほうがいいのか、ぐるぐる。。人生最初のプレゼントだから納得いくものがみつかりますように！わたしは改名までして苦労したのでね」と中川。

さらに「漫画もたくさんあつめた電子書籍、子孫に絶対読ませたいと息巻いてたはずなのにいざとなると 押し付けたりせず無理矢理読ませたくないな、自然に自分から好きなもの見つけてくれたらいいな に気持ちがかわりました笑 でもやはりドラゴンボール、スラムダンクは紙の本で全巻揃（そろ）えててあげたい、、笑」と親心を記し、「その前に買わなきゃいけないものたくさん、揃えなきゃいけないしわからないことだらけ 引き続き、アドバイスコメントありがたいです！暑い夏、毎日頑張りましょう！」と呼びかけていた。

この投稿には「男の子の双子ちゃん、勝手に楽しみです」「楽しいですよ、男の子」「賑やかで楽しそうだね」などの声が寄せられている。

中川は２３年４月に同年代の男性と結婚したことを発表。今年の５月５日に４０歳の誕生日を迎えたことと共に第１子妊娠を発表していた。先日は人気雑誌でマタニティーフォトを披露し、話題となった。