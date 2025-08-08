【DX超合金 VF-1S アーマードバルキリー（ロイ・フォッカースペシャル）】 11月12日発売予定 価格：39,600円 ※CLUB TAMASHII MEMBERSのスカイステージ以上対象の抽選販売

BANDAI SPIRITSはTAMASHII NATION 2025 開催記念商品として、フィギュア「DX超合金 VF-1S アーマードバルキリー（ロイ・フォッカースペシャル）」の抽選販売を行う。CLUB TAMASHII MEMBERSのスカイステージ以上が対象で、発売は11月12日。価格は39,600円。

本商品は「DX超合金 VF-1S」にアーマード装備をセットしている。3段変形に加え、アーマーパーツを装着することでアーマードバルキリーにすることが可能。ロイ・フォッカースペシャルのカラーリングでのアーマード装備は劇中登場しないが、ファンも納得の質感に仕上がっている。

なお、抽選受付期間は8月25日12時から8月28日23時時まで。9月上旬に当選者発表となる。

・抽選受付ページ

(C)1982 BIGWEST