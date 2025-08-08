好感度が爆上がりしていた芸人・やす子がテレビのドッキリ企画をきっかけに猛批判を浴び、デマまで流される事態になっている。臨床心理士の岡村美奈さんが、好感度タレントがゆえの難しさについて分析する。

【写真】逃げた？坂上忍の愛犬を抱っこするやす子

＊ ＊ ＊

『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）で、仕掛けられたドッキリへの言動が物議を醸しているお笑い芸人のやす子。好感度が高いといわれる彼女だけに、番組内での感情に任せた暴言や失礼な態度に批判が集まっている。

番組が放映されたのは奇しくも8月2日。一年前のこの日、やす子は自身のXに「やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので 皆 優勝でーす」と投稿。これに対して不適切な投稿したタレントでYouTuberのフワちゃんが批判を浴びた。フワちゃんはやす子に謝罪し活動を自粛。謝罪を受け入れたやす子の好感度は急上昇。チャリティマラソンのランナーとして『24時間テレビ47』（日本テレビ系列）に出演した彼女には、養護施設で育ったという生い立ちなども相まって「やす子のマラソン児童養護施設基金」のプロジェクトには、最終的に5億円以上の寄付が集まった。

まっすぐで純粋で飾り気のない言動に好感度が爆上がりだった昨年と打って変わって、今年の8月2日に放映された番組で彼女は批判にさらされた。問題となった番組内の企画は「絶体絶命！坂上忍から預かったワンちゃんが逃げた！大捜索ドッキリ」。タレントの坂上忍さんの愛犬のプードルを動物好きのやす子が3日間預かり、ロケに参加中、犬の面倒を番組スタッフに頼むのだが、スタッフが誤って犬を逃がしてしまい、スタッフ総出で犬の捜索をするというもの。ドッキリだとわかっても笑えない人もいたこの企画に、坂上さんは「ワンちゃんから目を離さないで」というメッセージを託したという。

犬に逃げられたと知ったやす子は呆然としていた。真剣な表情で眉間にしわを寄せる。坂上さんから愛犬を預けられたのだから尚さらだ。愛犬家や愛猫家にとっては、飼っているペットが逃げだしただけで大事件。だが、やす子は犬を探すより偽ディレクターの責任を問い詰める。ペットに逃げ出されてしまった飼い主なら、まず大慌てで周辺を探すだろう。

捜索する中でさまざまなトラブルに見舞われるやす子。だがお笑い芸人なら、いつどこでドッキリが仕掛けられるかわからない。知らされずとも、どこかのタイミングでこれはおかしいと薄々気が付いたのではないのか。そんな違和感が番組では随所に見られた。

捜索中にやす子は、坂上さんに返す時間までに見つからない場合は「替え玉を用意しよう」という案まで出す。愛犬がすり替えられ、それに気が付かない飼い主などいない。動物好きならそれぐらい周知のことだろう。

街で聞き込みを行い、犬を飼っていないおじいさんが犬を散歩させていたと親子連れから聞き、おじいさんが盗んだと決めつける。家までいき、おじいさんに詰問口調で失礼な態度をとってしまう。そこにいた犬が坂上さんの愛犬とは違うとわかると「間違いでした。すみませんでした」とさらりと謝り、「近所のお子さんがウソをついて」と言い訳をする。「近所のお子さんに聞いて」ではなく、「ウソをついて」という表現から、この時にはあれ？と思ったのではないだろうか。そこで彼女は玄関先でおじいさんに膝を折って謝ったのだ。

一度探し出した犬を再び逃がした偽ディレクターらに「お前らバカ三人衆じゃん」ときつい口調で非難する。川岸を捜索中、対岸にいた犬に似せたぬいぐるみを抱えて走り去る剣道部員たちに「クソ女たち」と大声で怒鳴り、それを追いかけ水田に突っ込み泥だらけになる。ストレスとイライラから出たぶち切れた言動は、どれも笑いを誘うようなインパクトがあり、スタジオのMCらは大いに盛り上がっていく。

これらの言動にメディアやネットでは、思わず素が出た、ボロが出たとやす子の芸人としての器量や力量を案じた。期待を裏切られてしまうと、人は欲求不満やストレスを感じるものだ。やす子はどこまでもいい人というイメージを持っていた視聴者の中には、こうあってほしいという期待やこうあるべきという思い込みが裏切られたと感じた人もいたのだろう。

これまでとは違う姿を見せたやす子にネットでは批判の声が相次いだ。やす子は自身のXで「本気で真剣に見た方からの誹謗中傷が酷いです。やめて〜バラエティなんだよ〜心折れちゃうよ」と投稿。削除されてしまったが、彼女がやらせとわかっていたことを匂わせた。今のままと同じでは笑いが取れないと、これまでと違う自分を見せて笑いの幅を広げようとしたのかもしれないが、その企みは成功しなかったようだ。

どこまでが演出かは不明だが口の悪さを露呈させたやす子は、これからどこを目指していくのだろう。