本拠地カージナルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に一時逆転となる39号2ランを放ち、メジャー通算1000安打を達成した。その内訳に改めて注目が集まっている。

MLB公式Xが「ショウヘイ・オオタニのMLBでの全1000安打」とつづって公開した10秒間の映像。大谷がこれまで放った1000本のヒットの行方を、スタジアムのグラフィック上に点で表示している。スプレーチャートと呼ばれる図面。単打、二塁打、三塁打、本塁打で色分けされた1000個の点が右に左に散らばっていく様子は壮観だ。

改めてその内訳を確認してみると、その圧倒的パワーに気づかされる。赤で表された本塁打は全体の1/4を占める264本を数える。これに黄色の三塁打、青の二塁打を加えた長打の数は、489本。全体のほぼ半分である約49％を長打が占めていることになる。

日本人のMLB1000安打達成者は過去にイチロー氏、松井秀喜氏の2人だけ。3089安打のうち575本が長打（約19％）だったイチロー氏、1253安打のうち436本（約35％）の松井氏と比べると、キャリア晩年にパワーが落ちる事を加味しても、その日本人離れしたパワーがよく分かるデータとなっている。

これにはX上の日本人ファンも反応。「長打が多すぎる笑」「どういう長打力しとんじゃ」「2割がホームランとかなんなの」「その内489本が長打（ホームランは264本）と破壊的な打撃」「赤多すぎだろ」「なんと赤が多いこと」とその長打力に驚くコメントも相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）