YouTubeÆ°²è¡Ö¡ÚÆâÂ¡Àö¾ô¡ÛÏ·ÇÑÊª¡¦ÆÇÁÇ¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¡ª£³¤Ä¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¡¢¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£²»ÇÊ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¤Êý¤Ï¡¢ÄË¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Ê¤È¤«¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È¤«¡¢È©¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÂÁ©¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î£³¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¨¡¿ÕÂ¡¡¢ç¯æù¡¢Í¢Ç¢´É¨¡¤ò½çÈÖ¤Ë²¡¤·¤ÆÂÎÆâ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤äÆÇÁÇ¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥»¥é¥ÔーË¡¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È²»ÇÊ»á¤Ï¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ì½ê¤ä²¡¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿Æ»Ø¤ÎÊ¢Á´ÂÎ¤Ç¿âÄ¾¤Ë²¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¡£ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë¹½¶¯Îõ¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡© ¾å¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢²¡¤·¤¿»þ¤Ë»Ø¤ÎÊý¤Þ¤Ç¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤Ó¤ì¤¬Íè¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ´¶¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ø¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢º£Æü¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¿ÕÂ¡¤Èç¯æù¤ÈÍ¢Ç¢´É¡¢¤³¤Î£³¤Ä¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È°Æ³°¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£²¡¤¹½çÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½çÈÖ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¼«Ê¬¤Î²¡¤·¤ä¤¹¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é´ÊÃ±¤À¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤È¤«¿²¤ëÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ï¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª¼¡²ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸µµ¤¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
