ËÜµòÃÏ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï4²ó2°ÂÂÇ8Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï3²ó¤Ë°ì»þµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë39¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3-5¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤Ï1920Ç¯¤ËÂÇÅÀ¤¬¸ø¼°µÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤ÎµÏ¿¤òÂçÃ«¤¬Ã£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï4²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3²óÎ¢¤Ë¼«¤é±ç¸î¤¹¤ëµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ÂçÃ«¡£¹ßÈÄ¸å¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï¥¼¥í¡£°ìÊý¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï5²ó¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥×¥¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö1920Ç¯¤ËÂÇÅÀ¤¬¸ø¼°µÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï°Ê²¼¤òÃ£À®¤·¤¿Í£°ì¤ÎMLBÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢4¤Ä¤Î»ö¾Ý¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¦¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á
¡¦8¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤
¡¦ÂÇÅÀ¡Ê2¡Ë¤¬¼ºÅÀ¡Ê1¡Ë¤è¤êÂ¿¤¯
¡¦»Íµå¡Ê1¡Ë¤¬Í¿»Íµå¡Ê0¡Ë¤è¤êÂ¿¤¤
¡¡ÆóÅáÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ°Û¤ÊµÏ¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÉé¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤ËÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
