¡ÖÅê¼ê°éÀ®¿¦¿Í¡×¤ÎÌ¾Çì³Ú¤¬ÃæÆü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¿Ø¤Ë³å¡ªºå¿À¥À¥á²¡¤·ÂÇ¤Î¸¥¾å¤Ë¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ°¤ÎÇÛµå¡×¡Ö²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
Åê¼ê¸òÂå¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ(C)Getty Images
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢ºå¿À¤ò´Þ¤á¥»¡¦¥Ñ5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿º´Æ£µÁÂ§»á¤¬8·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±5Æü¤ÎÃæÆü¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ½ªÈ×¤ÎÃæÆü¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¿Ø¤ÎÇÛµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´üÂÔÄÌ¤ê¤Îµ±ÃÆ 2025Ç¯8·î5Æü ¡Úºå¿À vs ÃæÆü¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã
¡¡ÃæÆü¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÌîÍºÂç¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¡£¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈ´¤±µå¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÂçÌî¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£2ÈÖ¼ê¤Î¥¸¥å¥Ë¥ª¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¤â7²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò0Éõ¡£¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¤À¤È¡Êºå¿À¤Ï¡Ë´°Éõ¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÉÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï8²ó¡£3ÈÖ¼ê¡¦¶¶ËÜÐÒ¼ù¤¬Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éºå¿À4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤ËÍ¿¤¨¤¿»Íµå¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¥À¥á¡£Ãæ·Ñ¤®¤Î¸·¤·¤µ¤À¤±¤É¡¢2ÅÀº¹¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ß¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£»á¤Ï¡Ö9²ó¤â¤·¤«¤ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¡¢5ÈÖ¼ê¡¦ÁÄÉã¹¾ÂçÊå¤¬ÅÐÈÄ¡£¿¹²¼¤ò3µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢4µåÌÜ¡¢5µåÌÜ¤È¤â¤Ë¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¡¢5µåÌÜ¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢4ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÌî¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÊÊá¼ê¡¦ÀÐ°ËÍºÂÀ¤Ï¡Ë¹â¤á¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£²¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ°¤ÎÇÛµå¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÆâÌî¤Ï¡ÊÁ°¿Ê¤·¤Æ¡Ë¥Û¡¼¥à¤ËÅê¤²¤ëÂÖÀª¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¹â¤á¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤ÎÇÛµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡2»à¸å¡¢Âç»³ÍªÊå¤Ë¤â¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢ÅÀº¹¤Ï4ÅÀ¤Ë³ÈÂç¡£¡Ö¡Ø²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÆâÌî¤¬Á°¤ËÍè¤¿¤é¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Å°ÄìÅª¤ËÄã¤á¤ËÅê¤²¤ë¡£¼é¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÇÛµå¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï8·î5Æü¸½ºß¤Çºå¿À¤Ë¤Ï7¾¡6ÇÔ¤È¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿¾¯¡¢ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÀ¿ô¤Ï0¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢8²ó¤â9²ó¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¡¢¡Êºå¿À¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ë5µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖÃæÆü¤¬Àï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡£Àè¹Ô¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤Èº´Æ£»á¡£¹¥ÁêÀ¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÇÛµå¤ÎÌ¯¤òÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£°æ¾å¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£