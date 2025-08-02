甲府vs山形 スタメン発表
[8.2 J2第24節](JITス)
※18:30開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 6 小林岩魚
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 77 マテウス・レイリア
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 27 ミカエル・ドカ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 20 遠藤光
MF 26 佐藤和弘
FW 13 村上千歩
FW 29 大島康樹
監督
大塚真司
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 19 岡本一真
MF 14 坂本亘基
MF 17 寺山翼
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
※18:30開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 6 小林岩魚
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 77 マテウス・レイリア
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 27 ミカエル・ドカ
MF 11 熊倉弘達
MF 20 遠藤光
MF 26 佐藤和弘
FW 13 村上千歩
FW 29 大島康樹
監督
大塚真司
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 19 岡本一真
MF 14 坂本亘基
MF 17 寺山翼
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展