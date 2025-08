¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ·×¡¦Ë¡Ì³¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤òÌÖÍå¤·¤¿¡¢¼ÂÌ³¼ÔÉ¬·È¤ÎÀïÎ¬½ñ¡ª¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹3.0 ¡Á¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»þÂå¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀïÎ¬¡Ù²¬ÅÄ Í´»ÒÃø

エムズコミュニケイトは、ポイントサービスに関する書籍『ポイントサービス3.0 〜エンゲージメント時代のポイント戦略』を、2025年7月29日に中央経済社より出版。

『ポイントサービス3.0 〜エンゲージメント時代のポイント戦略』岡田 祐子著

著者 :岡田 祐子 編著

出版社 :中央経済社

発売予定日:2025年7月29日

価格 :4,180円(税込)(紙版)

ページ数 :348ページ

ISBN :978-4-502-53271-9

【目次より抜粋】

・「販促」から「関係性のメディア」へ──ポイントサービス3.0とは

・共通ポイントの変遷とこれから

・自社ポイント、BtoBポイント、行政ポイントの最新動向

・制度設計と運用、コンプライアンス、ポイント会計処理の実務

・「ポイントサービス3.0」を志向する最新事例研究

■ ポイントはもう「おまけ」じゃない ― 2兆5,000億円市場の大転換

いま、ポイントサービスは大きな転換期を迎えています。

単純な値引きの延長線だった「1.0」時代、データ活用CRMツールとしての「2.0」時代を経て、顧客との深い関係性を築く「3.0」時代へと進化しています。

ポイントは今、企業の販促手段を超え、顧客との関係性、ブランド価値、地域・社会への貢献まで含む「エンゲージメントの装置」へと進化しています。

2020年代に入り、共通ポイントの連携、ポイント経済圏競争、自社ポイントの深化、BtoB・行政・地域での活用、さらにはWeb3.0やサステナビリティとの接続まで、ポイントの戦略的活用は新たな段階に突入しました。

この書『ポイントサービス3.0』は、そうした新時代の潮流を背景に、業界横断で注目を集める最新のポイント戦略を体系化。

共通ポイント、自社ポイント、BtoB取引、自治体ポイント、ロイヤルティプログラムの制度設計・ポイント会計・法務・システム設計に至るまで、あらゆる領域を網羅した、実務者必携の戦略書となっています。

■前著から15年、満を持しての第2弾──

日本唯一のポイント専門コンサルタントによる決定版

2010年に『成功するポイントサービス』(WAVE出版)を上梓し、当時まだ黎明期にあったポイントサービスの可能性をいち早く提唱したエムズコミュニケイト代表岡田 祐子が、15年ぶりとなる待望の新刊を発表しました。

著者は、業界初かつ国内唯一のポイント専門コンサルティング会社の代表として、これまでに300社以上の企業・自治体の制度導入・再構築を支援。

15年間でポイントサービスは想像を超える進化を遂げ、今や社会インフラとして機能するまでになりました。

1年間に亘る徹底取材をもとに書き下ろした、まさに「ポイントサービスのすべて」を網羅した決定版です。

■ 特徴:日本初の“オールジャンル対応型”戦略書

1. 網羅性:あらゆるポイントサービスをカバー

● 共通ポイント(楽天、dポイント、Pontaなど)

● 自社ポイント(メーカー、小売、EC、金融など主要13業種)

● BtoBポイント(建設、製造、卸売など)

● 地域・行政ポイント(地域通貨、健康ポイントなど)

2. 実践性:導入から運用まで完全ガイド

● 制度設計の具体的手法

● システム構築のポイント

● 法務・ポイント会計面の留意事項

● 現場運用のノウハウ

● 最新事例研究10社以上

● 主要13業界別ポイント導入・運用状況解説

3. 先進性:ポイント3.0時代の新概念を提示

● エンゲージメント装置としてのポイント

● 社会課題解決型ポイントサービス

● Web3.0時代のトークンエコノミーとの融合

● AIを活用したパーソナライゼーション

■学べること:

● なぜいま「ポイント3.0」なのか? その本質と背景

● 共通ポイントvs自社ポイント、それぞれの強みを活かす戦略

● 急成長するBtoBポイント、地域ポイントの可能性

● エンゲージメントを生み出すポイント設計の極意

● 成功企業の最新事例と失敗しないための教訓

■著者・岡田 祐子のコメント

〜なぜ人は思わずポイントで動いてしまうのか〜【読むだけで「仕組み」がわかる!】

「この一冊で「ポイント」のすべてが見える!マーケター・経営者・行政職員 必携。

ポイントが身近な人こそ、読むべき一冊!読み終えた時、ポイントの見え方が変わります。

知って得する!話して広がる!まさに“教養”としてのポイント読本です。」

