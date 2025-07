ビジネスリテラシーの向上を高めるためのヨガビジネスカレッジやセミプライベートクラスも！第22回ヨガフェスタ横浜2025

2025年9月13日(土)〜15日(月)の3日間、パシフィコ横浜にて「ヨガフェスタ横浜2025」を開催します。

第22回ヨガフェスタ横浜2025

日程 :2025年9月13日(土)〜15日(月・祝)

会場 :パシフィコ横浜(アネックスホール・展示ホールB)

来場予定者数:約30,000人(オンライン・サテライト含む)

クラス数 :有料126クラス+無料14クラス=合計約140クラス

【注目ポイント】

・140以上の多彩なクラス/3日間で“1日リトリート”体験を提供

・心・体・睡眠・自己探求まで網羅した「ウェルビーイングな日常」提案

・オンライン・地域連携など、多層的な接点で全国のヨガファンを巻き込む

ヨガフェスタは2025年で22回を迎え、2025年は、クラス会場を展示ホール内にて実施したことで、参加者の回遊性を高めて、クラス参加者がショーケースにおけるショッピングや体験をしやすく改善しています。

ヨガフェスタでは著名なヨガ講師の登壇はもちろん、2025年もヨガ業界内での情報共有による経験知を高めるヨガカンファレンスや、業界全体のビジネスリテラシーの向上を高めるためのヨガビジネスカレッジやセミプライベートクラスも実施します。

今回のヨガフェスタはヨガを始めた方からヨガを職業にする人まで、1日中楽しめるイベントです。

2025年7月24日(木)の朝10時より有料クラスのチケットの事前販売を開始します。

■チケット情報(※税込価格)

●事前販売:2025年7月24日(木) 10時開始

・一般クラス(90分) :3,410円

・セミプライベート(90分):10,780円

・ビジネスカレッジ(90分):4,950円

・オンライン視聴(3日間) :5,500円(ビジネス8,480円)

●当日販売

・一般クラス :3,850円

・セミプライベート:13,200円

・ビジネスカレッジ:5,280円

・オンライン視聴 :6,600円(ビジネス9,350円)

■主なプログラム構成

●アカデミー(有料:全95クラス予定)

・日本を代表する講師陣(ケン・ハラクマ、綿本彰、SHIHOなど)

・初心者〜上級者まで対応の多様なクラス

・少人数制セミプライベートクラスで深い学び

●ヨガビジネスカレッジ(有料:全14クラス予定)

・フリーランス向けビジネス講座(集客/クラス設計/キャリア構築など)

・プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会と連携

・オンラインでも受講可能

●ショーケース(無料:全14クラス予定)

・ブランドブース出店(ヨガウェア・雑貨・マット等)

・芝生エリアでのんびり過ごせるくつろぎ空間

・無料ヨガクラス体験(初心者歓迎)

